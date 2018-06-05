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Ürdün'de protestolar durulmuyor

Ürdün'de Başbakan Hani El-Mulki'nin istifasına rağmen vergi yasası protestoları devam ediyor...

05 Haziran 2018 Salı 09:53
Ürdün'de protestolar durulmuyor

Ürdün'de hükümetin onayladığı tartışmalı gelir vergisi yasası, bugün de başkent Amman'daki Başbakanlık binası çevresinde toplanan yüzlerce Ürdünlü tarafından protesto edildi.

Hükümet binasının bulunduğu Ed-Duvvar er-Rabı bölgesine ulaşabilmek için birkaç gruba ayrılan göstericiler, polis tarafından engellendi. Göstericiler, hükümetin icraatları aleyhinde sloganlar attı.

Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri hükümet binasının etrafını bariyerle çevirdi.
Genel Güvenlik Operasyonları Müdür Yardımcısı Fevvaz el-Muayita, gösteri alanında yaptığı basın açıklamasında, protestoculara yönelik uygulamalarda bir değişiklik olmadığını söyledi.

Muayita göstericilere "barışçıl eylemlerine, görüşlerini medeni şekilde ifade etmeye, kendilerini korumak ve hizmet vermek için bulunan güvenlik güçleriyle iş birliğine devam etmeleri" çağrısında bulundu.

Öte yandan, ülkenin güneyindeki El-Kerak ve kuzeyindeki İrbid ve Er-Remse'de de gösteriler düzenlendi.

NE OLMUŞTU?

Ürdün hükümeti, tartışmalı vergi yasa tasarısını 21 Mayıs'ta imzalayarak parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'ne sevk etmişti.

IMF'nin diktesi olarak görülen tasarı, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Tafila, El-Kerak, Er-Remse ve Maan kentlerinde gösteriler düzenlenmişti.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestoların ardından istifa etmişti.

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