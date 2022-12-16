Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
87 bin 941 TL'yi cebe indirdi!
87 bin 941 TL'yi cebe...
Sosyal medya üzerinden, kadını taciz etti!
Sosyal medya üzerinden, kadını taciz...
Ters Yön Operasyonu: Uyuşturucu zanlıları 8 gün tutuklu kalacak
Ters Yön Operasyonu: Uyuşturucu zanlıları...
Girne'de tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı teminata bağlandı
Girne'de tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı...
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
banner107

Ürdün'de 'TikTok'a erişim engeli

Ürdün'de, şiddeti teşvik eden paylaşımlar nedeniyle geçici olarak TikTok uygulamasına erişim engeli getirildiği bildirildi.

16 Aralık 2022 Cuma 20:18
0 Okunma
Ürdün'de 'TikTok'a erişim engeli



Ürdün'de, şiddeti teşvik eden paylaşımlar nedeniyle sosyal medya platformu Tik Tok'un geçici olarak erişiminin engellendiği belirtildi.

Ülkede, petrol fiyatlarının yükselmesiyle yaşanan gösteriler ve şiddet olaylarının ardından Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Birimi tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Siber Suçlar Biriminin, sosyal medyada, özellikle nefret, sabotaj, güvenlik güçlerine ve kamu malına saldırı ve yol kapatmayı teşvik eden paylaşımları takip ettiği ifade edildi.

Söz konusu suçları işleyenlerin yargıya sevk edileceğinin aktarıldığı açıklamada, "TikTok'un, kullanıcılar tarafından şiddet eylemlerinin yayımlanması ve kaos çağrıları yapılmasına ses çıkarmadığı ve bu nedenle geçici olarak erişiminin engellendiği" kaydedildi.

Öte yandan Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Feraye ile Emniyet Genel Müdürü Ubeydullah el-Muayta ve hükümet sözcüsü Faysal Şubul, başkent Amman'daki bakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Feraye, dün yaşananların ardından güvenlik önlemlerini artıracaklarını ve bu tür eylemlerin yaşandığı bölgelere güvenlik gücü takviye edeceklerini söyledi.

“KAMU MALINA VE DEVLETİN GÜVENLİĞİNE ZARAR VERİLMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Hiç kimsenin, gösterileri ve "barışçıl" ifade özgürlüğünü suistimal etmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Feraye, "Gösterinin şiddete dönüşmesi, kamu malına ve devletin güvenliğine zarar verilmesi kabul edilemez" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Muayta ise ülke genelindeki şiddet olaylarında 49 emniyet mensubunun yaralandığı, emniyete ait 70 aracın da zarar gördüğü bilgisini paylaştı.

Ürdün'de kamyon şoförleri, 5 Aralık'ta petrol fiyatlarının düşürülmesi talebiyle greve başlamıştı. Greve daha sonra toplu taşıma araçları ve su tankerleri şoförleri de katılmıştı. Grevle birlikte Maan'ın yanı sıra pek çok kentte gösteriler ve şiddet olayları da yaşanmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan, Türkiye sınırına 250 sınır polisi yerleştirecek
Yunanistan, Türkiye sınırına 250 sınır polisi yerleştirecek
Mars'ta kaydedilen son deprem rekor kırdı
Mars'ta kaydedilen son deprem rekor kırdı
Zehirli ıspanak alarmı
Zehirli ıspanak alarmı








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim