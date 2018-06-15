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Ürdün'de yeni hükümet yemin etti

Ürdün'de tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına yönelik tepkiler neticesinde istifa eden başbakanın yerine görevlendirilen Rezzaz ve kabine üyeleri huzurunda yemin ederek göreve başladı.

15 Haziran 2018 Cuma 09:44
Ürdün'de yeni hükümet yemin etti

Ürdün'de tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına yönelik tepkiler neticesinde istifa eden başbakanın yerine görevlendirilen Ömer er-Rezzaz ve kabine üyeleri huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yayımlanan kraliyet kararnamesiyle Savunma Bakanlığı görevini de yürütecek olan Başbakan Rezzaz'ın da aralarında bulunduğu 29 bakandan oluşan yeni kabine onaylandı.

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Kral 2. Abdullah, huzurunda yemin eden bakanlardan İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları da dahil 16'sının istifa eden Hani el-Mulki hükümetinden olduğu belirtildi. Kabinede 3'ü Mulki hükümetinden olmak üzere 7 kadının yer aldığı kaydedildi.

Eski kabinede 2 başbakan yardımcılığı bulunurken, Rezzaz hükümetinde bu görevi Recai el-Ma'şer'in tek başına yürüteceği ifade edildi.

Ürdün'de bu yılın başından itibaren gelen zamlar ve Hani el-Mulki hükümetinin ekonomi politikaları sorunlara yol açmış, temel ihtiyaç maddelerindeki yüksek oranlı fiyat artışları vatandaşın tepkisini çekerken son olarak tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısı geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına karşı düzenlenen yoğun protestolarda okların hükümete çevrilmesi üzerine istifa etmiş, Kral Abdullah da Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. 

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