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Ürdün'deki tartışmalı vergi yasası protestoları 7 günü doldurdu

Ürdün'de tartışmalı vergi yasası protestoları 7 gündür devam ediyor. Başkent Amman'da hükümet binası yakınında hükümetin onayladığı gelir vergisi yasasına karşı salı günü de protestolar düzenlendi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 12:13
Ürdün'deki tartışmalı vergi yasası protestoları 7 günü doldurdu

Ürdün'de tartışmalı vergi yasası protestoları 7 gündür devam ediyor.

Başkent Amman'da hükümet binası yakınında hükümetin onayladığı gelir vergisi yasasına karşı salı günü de protestolar düzenlendi.

Hükümet binasının bulunduğu Ed-Duvvar Er-Rabı bölgesinde toplanan göstericiler, hükümetin aldığı kararları kınayan sloganlar attı.

Ülkenin güneyindeki El-Kerak ve kuzeyindeki İrbid ve Er-Remse kentlerindeki gösterilerde ise polis geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Meslek sendikalarınca, tartışmalı gelir vergisi kanununu protesto etmek için bugün grev yapılması bekleniyor.

Ürdün hükümeti, tartışmalı vergi yasa tasarısını 21 Mayıs'ta imzalayarak parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'ne sevk etmişti.

IMF'nin diktesi olarak görülen tasarı, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Tafila, El-Kerak, Er-Remse ve Maan kentlerinde gösteriler düzenlenmişti.

Kral Abdullah da yoğun protestolara neden olan vergi yasa tasarısı konusunda hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestoların ardından istifa etmiş, Kral Abdullah ise Mulki'nin istifasının ardından kabinede Eğitim Bakanı olarak görev yapan Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.  

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