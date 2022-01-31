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Uri Geller, uzaylıların insan ömrünü 220 yıla çıkaracağını iddia etti

Psişik güçleri olduğunu iddia eden İsrailli şovmen Uri Geller, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Uzaylılara ilişkin olarak yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturan Geller, bilim insanlarının üstün varlıklara şimdiden rastladığını iddia etti. Geller’e göre uzaylıların dünyaya inişiyle beraber insanlığın hayat süresinde önemli bir değişiklik olacak.

31 Ocak 2022 Pazartesi 13:49
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Uri Geller, uzaylıların insan ömrünü 220 yıla çıkaracağını iddia etti
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Televizyon şovlarına katılarak geleceğe dair öngörüleri ve enerjisel çalışmalarını sergileyen Geller, son olarak sosyal medya hesabından herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. Uri Geller'e göre uzaylılar insanlara tüm hastalıkları ortadan kaldırmayı öğretecek ve ortalama ömrü 220 yıla çıkaracak. Uzaylı istilasına dair anlatılan efsanelerin aksine Geller, uzaydan gelen ziyaretçilerin insanların tedavi edilemez görünen hastalıkların gizemlerini çözmelerine yardımcı olacağını ve herkesin daha uzun yaşamasını sağlayacağını öngördü.

“MESAJLARI DEŞİFRE ETMEYE BAŞLAYIN”

Geçen hafta, özel güçleri 70'lerde ABD istihbarat teşkilatı CIA tarafından doğrulanan paranormal uzman, NASA'yı "yakında" büyük bir uzaylı istilasına hazırlaması konusunda uyardı. 4.000 ışıkyılı uzaklıkta dev bir enerji kaynağı keşfeden radyo dalgalarının haritasını çıkaran Avustralyalı bilim adamlarının, uzaydan gelen "üstün" varlıkların gevezeliklerine rastlamış olabileceğini düşündüğünü söyledi. Geller bu enerjisel alanı, “Gökbilimcilerin daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemiyor” diyerek tanımladı.

Yakın bir gelecekte uzaylı istilasına dikkat çeken Geller, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda ise, “Sevgili dostlarım, bugün dünyaya gelen bir bebek, bize tüm hastalıkları nasıl yok edeceğimizi öğretecek uzaylılarla tanışacaklar. İnsan ömrü ortalama 220 yıla çıkacak.” notunu ekledi.

Sosyal medya paylaşımında NASA’yı uyaran Geller, “46 yaşındayım ve içtenlikle uzaylıların hayatım boyunca kendilerini ortaya çıkarmasını umuyorum. 2040'tan önce olacaklarını umuyorum. Mesajlarını deşifre etmeye başlayın. Bizi yakında toplu bir istila bekliyor” diye konuştu.

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