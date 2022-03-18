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Üst düzey general gözaltına alındı!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 23'üncü günde çatışmalar devam ederken Moskova'da hummalı bir "günah keçisi" avı başladığı ortaya çıktı.

18 Mart 2022 Cuma 09:50
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Üst düzey general gözaltına alındı!
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Kremlin’in, haftalardır Ukrayna’yı işgal etmeyi başaramayan ve Kiev’i ele geçiremeyen Rus askerleri arasında günah keçisi aramaya başladığı ortaya çıktı.

Bellingcat isimli araştırmacı gazetecilik platformuna konuşan kaynaklar, Rusya Ulusal Muhafızları’nın Başkan Yardımcısı olan General Roman Gavrilov’un dün istihbarat birimleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

İddiayı ortaya atan kaynaklar, Gavrilov’un Kremlin’in askeri operasyonuyla ilgili bilgi sızdırma suçlamalarıyla gözaltına alındığını aktardı. Öte yandan Gavrilov’un gözaltına alınmasıyla ilgili benzer bir iddia başka bir kaynaktan geldi.

Ülkeden kaçan Rus muhalif Vladimir Osechkin, çok sayıda Rus askerinin yaşamını kaybetmesi sonrasında 46 yaşındaki Gavrilov’un gözaltına alındığını sosyal medyadan duyurdu. Bütün yetkileri elinden alınan Gavrilov’un daha sonra serbest bırakıldığı da öne sürüldü.

Fakat Putin’in partisi Birleşik Rusya’dan vekil Alexander Khinshtein iddiaları yalanlayarak Gavrilov ile görüştüğünü söyledi.

2016 yılında kurulan Rusya Ulusal Muhafızları, 400 bin askerden oluşuyor.

BAŞKA ÜST DÜZEY İSİMLER DE GÖZALTINDA

Öte yandan İngiliz The Times gazetesi de başka yetkililerin de gözaltına alındığını öne sürdü. Gazete, istihbarat biriminden üst düzey bir yetkilinin ve yardımcısının “Kremlin’e Ukrayna işgalinden önce güvenilir bilgi vermedikleri” gerekçesiyle geçen hafta ev hapsine alındığını yazdı.

Gazete, Rus istihbarat biriminin yabancı istihbarat kolunu yöneten Sergey Beseda ile yardımcısı Antoly Bolyukh’un gözaltında tutulduğunu aktardı.

The Times’a konuşan araştırma gazetecilik platformu Agentura’nın kurucusu Andrei Soldatov ise, “Bu gözaltılar, Putin’in güvenlik güçlerine olan öfkesini gösteriyor. Putin, kendisinin yanlış yönlendirildiğini sonunda anladı” dedi.

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