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Üstsüz protestocular, Putin’in Ukrayna işgaline tepki gösterdi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Rus askerlerinin Ukrayna’daki işgali dünyanın dört bir yanından protesto ve tepkilerle karşılandı. Femen, Rus lideri protesto etmek için yarı çıplak eylemlerini sürdürerek dünya manşetlerini yerini almaya devam ediyor. Femen üyeleri Putin’e mesajlarını çıplak bedenlerine yazarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

12 Mart 2022 Cumartesi 16:35
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Üstsüz protestocular, Putin’in Ukrayna işgaline tepki gösterdi!
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Feminist bir aktivist grup olan Femen, Ukrayna’nın işgaline alışılmadık bir protesto yöntemiyle tepki gösteriyor. Femen üyeleri Eyfel Kulesi’nin hemen dışında gerçekleştirdikleri eylemlerinde sarı ve mavi renklerde fişekler yaktı ve çıplak göğüslerini Ukrayna bayrağının renklerinde boyayarak tepki gösterdi. “Putin bir savaş suçlusu” ve “Putin'in Savaşını Durdurun” açıklamalarını taşıyan eylemciler, Ukrayna'daki krize kendi yöntemleriyle yanıt verdi.

“SİLAHLARIMIZ ÇIPLAK GÖĞÜSLERİMİZDİR”

Dünya çapında birçok üyesi bulunan Femen grubu, feminist kampanyalar ve eylemler düzenliyor. Savaşa karşı olduklarını ve Putin’i protesto etmek için eylemler yapmaya devam edeceklerini ifade eden Femen üyeleri, “Silahlarımız çıplak göğüslerimizdir” açıklamasıyla bir kez daha gündeme geldi.

Grubun Paris'teki üyelerinden Juella, Daily Star'a özel olarak, “normal” kadınları çıplak bir protestoyla sokaklara çıkmaya neyin zorladığını açıkladı. Sekstremizm taktiklerinin halkın dikkatini çektiğini ifade eden Juella, “İyi bir görünürlüğe sahip olmanın bir yolu. Başlangıçta üstsüz değildik ve o kadar da işe yaramadı. Gerçekten bunu yapmanın kadınsı yolu olarak silahlarımızın bedenlerimiz olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Grup üyelerinin tamamen normal insanlardan oluştuğunu ve her kesimden kadının eylemlerde aktif rol oynadığını ifade eden Juella, “Bazılarımız gerçekten bu duruma, böyle davranmaya ya da bu şekilde düşünmeye alışkın değiliz. Biz gerçekten normal insanlarız. Tamamen normal bir işim var. Evli, çocukları olan her kesimden kadını temsil ediyoruz. Aktivistler arasında güçlü bir kardeşlik var, çünkü bazen gerçekten zor oluyor, gözaltına alıyoruz, tutuklanıyoruz” diye konuştu.

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