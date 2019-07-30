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Uygur Türkleri için Türkiye'den Çin’e heyet gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'deki Uygur Türklerinin sorunlarına ilişkin, "Bizim beklentimiz tek Çin çatısı altında Uygur kardeşlerimizin huzur ve barış içinde yaşamalarıdır" dedi.

30 Temmuz 2019 Salı 15:21
Uygur Türkleri için Türkiye'den Çin’e heyet gidiyor

52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi ve Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ile yaptığı Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı’nın açıklama yapan Çavuşoğlu, Türkiye-ASEAN ilişkileri, Rusya ve Çin ile ilişkiler ile Çin’deki Uygur Türklerinin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan’ın ziyareti kapsamında Uygur Türkleri konusunu da gündeme getirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Bizim beklentimiz tek Çin çatısı altında Uygur kardeşlerimizin huzur ve barış içinde yaşamalarıdır. Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı, Türkiye’den bölgeye bir heyet göndermemizi teklif etmişti. Daha sonra 24 Temmuz’da Çin Büyükelçiliği Bakanlığımıza gelerek bu daveti resmi bir şekilde iletti. Bugün de bu konuyu konuştuk. Bu davete Cumhurbaşkanımız prensip olarak olumlu yanıt vermişti. Şimdi o bölgeye Çin’in daveti üzerine değişik kurumlardan oluşan yaklaşık 10 kişilik bir heyetimizi göndereceğiz ve oradaki durumu arkadaşlarımız yerinde görecekler” dedi.

Tayland ile ikili ilişkilere dair önemli gelişmeler katedildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Yeni kurulan hükümetle neler yapabileceğimizi ve buradaki FETÖ yapılanmasını gündeme getirdik. Ayrıca burada bizim büyük firmalarımız yatırım yapıyor. Onlara vermeleri gereken destekler konusunda arkadaşlarımızın bize anlattıklarını aktardık” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Uygur TürkleriÇin
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