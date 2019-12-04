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Uygur Türklerine sistematik şiddet ifşa oldu: DNA’dan yüz yapıyorlar

Çin'in batısında yaşayan Uygur Türklerine yönelik sistematik saldırı bitmek bir yana adeta korkutucu boyutlara ulaşıyor... ABD'nin çok okunan gazetelerinden New York Times, Çin hükümetinin Sincan'daki milyonlarca Uygur Türk de dahil azınlıklarının DNA'larını, kan örneklerini alarak onların yüzünü oluşturmaya çalıştığını aktardı.

04 Aralık 2019 Çarşamba 11:20
Uygur Türklerine sistematik şiddet ifşa oldu: DNA’dan yüz yapıyorlar

ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Times, Çin yönetiminin Uygur Türkleri de dahil olmak üzere birçok azınlığa karşı yürüttüğü sistematik şiddetin boyut değiştirdiğini aktardı. Gazete, “Çin, Batı’dan aldığı yardımla DNA’yı kullanarak yüz tanımlıyor” başlığını kullandığı haberde, Çin’in usulsüz bir şekilde verileri topladığını okuyucularına duyurdu.

Çin’in Tomşuk bölgesindeki görevlilerin bölgedeki yüzlerce Uygur Türkünden kan örnekleri aldığı belirtilirken, bunları kullanarak DNA’ları tasnif ettiğini yazan New York Times muhabirleri Sui-Lee Wee ve Paul Mozur, “ABD’nin geliştirdiği ve diğer ülkelerde de kullanılan teknolojinin henüz ilk adımlarını attığını teknoloji DNA’ları kullanarak kişinin yüzünü şekillendirebilecek. Bu şekilde kaçaklar yakalanabilecek ve hatta şüpheli kişiler yok edilebilecek. Fakat etik konusunda uzmanlaşan yetkililer Çin’in bu teknolojiyi ırksal olarak insanları ayrıştırarak ayrımcılığı körüklemek için kullanacağını söylüyor” yorumunu yaptı.

“BASKIYI ARTIRMAK İSTİYORLAR”
New York Times’ın haberinde, “Uzmanlar uzun vadede Çin’in komünist hükümetinin DNA örneklerinden oluşturulan görselleri kitle gözetleme teknolojisi ve yüz tanıma teknolojisiyle birleştirerek azınlık ve muhalefet üzerindeki baskıyı artırmasından endişe ediyor” ifadesi kullanıldı.

ABD basınında yer alan haberlerde bu araştırmaların Çin hükümeti tarafından desteklendiği ve bazı Avrupalı kuruluşlardan da fon aldığı belirtildi. Tomşuk bölgesinde erkeklerin kanlarının isteğe bağlı olarak toplatıldığı fakat Sincan’da insanlardan kan örneklerin zorla alındığı aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Uygur Türkleri
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