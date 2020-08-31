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Uyuyan kadının ağzından giren yılan güçlükle çıkarıldı

Rusya’da bir ağacın altında uyuyan kadının ağzından içeri yılan girdi. Kadının midesine inen boyu 1 metreyi aşkın yılan, başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:57
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Uyuyan kadının ağzından giren yılan güçlükle çıkarıldı

Rusya’ya bağlı Kafkasya ülkelerinden Dağıstan’ın Levaşi bölgesinde dünyada benzerine çok az rastlanan bir olay yaşandı. Evinin bahçesinde bulunan bir ağacın altında uyuyakalan kadın, ağzı açık uyuyunca 1 metreden uzun olan bir yılan kadının ağzından midesine indi.

Kadın uyandığında midesinde bir hareketlenme olduğunu söyleyerek ailesine durumu anlattı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen kadının röntgeni çekilince gerçek ortaya çıktı.

Kadının midesinde yılan olduğunu fark eden doktorlar hemen kadını ameliyathaneye götürerek operasyona başladı. Anestezi ile uyutulan kadının midesinden özel bir malzeme yardımıyla 1 metreden fazla boyu olan yılan çıkarıldı.

Yılan canlı olarak çıkarıldı, kadın zarar görmedi

Hastaneden yapılan açıklamada yılanın canlı olarak çıkarıldığı, kadına ise zarar vermediği belirtildi. Yılanın zehirli bir yılan olmaması nedeniyle kadının kurtulduğu, şu an için hastanede kontrol altında tutulduğu ifade edildi.

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