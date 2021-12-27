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Uzay, Dünya'ya "yılbaşı hediyesini" 6 Ocak'ta veriyor...

Dünya'ya "yılbaşı hediyesi": 2014 YE15 asteroidi yaklaşıyor

27 Aralık 2021 Pazartesi 18:26
302 Okunma
Uzay, Dünya'ya "yılbaşı hediyesini" 6 Ocak'ta veriyor...
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NASA verileri otobüs büyüklüğündeki asteroidin, Dünya'nın yaklaşık 7 milyon 400 bin kilometre yakınından geçeceğini gösterdi.

İlk kez 2014'te keşfedilen 2014 YE15 adlı göktaşı, Dünya'yla Merkür arasında Güneş yörüngesinde hareket eden Aten asteroitleri adlı grubun bir üyesi.

Çapı kabaca 12 metre olan asteroidin bir tehdit oluşturmadığı düşünülüyor.

Daha önce de yaklaşık 149 metrelik 2017 AE3 denen asteroidin, 29 Aralık'ta Dünya'nın 3 milyon 540 bin kilometre uzağından geçeceği açıklanmıştı.

NASA, büyüklüğü 150 metreyi aşan ve Dünya'ya en fazla 7,5 milyon kilometre mesafede olan nesneleri "potansiyel tehlike" kabul ediyor.

Uzay ajansı asteroit geçişlerini sürekli takip ediyor. Zira göktaşları, Dünya için tehlikeli olabiliyor.

Örneğin 2013'te Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine düşen 17 metre çapındaki asteroit, 26 ila 33 atom bombasıyla aynı etkiyi yaratmıştı.

Bölgenin 15 ila 20 kilometre üzerinde patlayan göktaşı, bir şok dalgası yaratarak binaların pencerelerinin patlamasına neden olmuş ve olayda 1500 kişi ufak yaralar almıştı.

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