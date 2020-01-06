Uzaya giden ilk İngiliz astronot: Uzaylılar var ama biz göremiyoruz

Observer gazetesine konuşan Sharman,”Uzaylılar var. Bunun başka yolu yok. Milyarlarca yıldız arasında her türlü yaşam formu olmalı” dedi.

BBC’nin aktardığı habere göre Sharman, “Belki de şu anda buradalar ve biz onları göremiyoruz” diye konuştu.

56 yaşındaki Sharman, Londra’daki Imperial College’da Kimya Fakültesi’nde öğretim görevlisi.

Sharman, Mayıs 1991’de iki Rus kozmonotla birlikte Sovyet Mir Uzay İstasyonu’na gitmişti. Dr. Sharman, 2018’de Kraliçe Elizabeth tarafından Britanya İmparatorluk Nişanı’yla ödüllendirilmişti.