Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!

Uzaya giden ilk İngiliz astronot: Uzaylılar var ama biz göremiyoruz

Uzaya giden ilk İngiliz astronot Dr. Helen Sharman, sıra dışı açıklamalarda bulundu. Sharman, uzaylıların varlığının kesin olduğunu ancak insanlar gibi karbon ve nitrojenden yaratılmadıkları için görünmüyor olabileceklerini söyledi.

06 Ocak 2020 Pazartesi 17:04
Uzaya giden ilk İngiliz astronot: Uzaylılar var ama biz göremiyoruz

Observer gazetesine konuşan Sharman,”Uzaylılar var. Bunun başka yolu yok. Milyarlarca yıldız arasında her türlü yaşam formu olmalı” dedi.

BBC’nin aktardığı habere göre Sharman, “Belki de şu anda buradalar ve biz onları göremiyoruz” diye konuştu.

56 yaşındaki Sharman, Londra’daki Imperial College’da Kimya Fakültesi’nde öğretim görevlisi.

Sharman, Mayıs 1991’de iki Rus kozmonotla birlikte Sovyet Mir Uzay İstasyonu’na gitmişti. Dr. Sharman, 2018’de Kraliçe Elizabeth tarafından Britanya İmparatorluk Nişanı’yla ödüllendirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Uzay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB’den plastik atıklara vergi hazırlığı
AB’den plastik atıklara vergi hazırlığı
Erkeklere tecavüz eden adamdan kan donduran savunma
Erkeklere tecavüz eden adamdan kan donduran savunma
Bosna'daki 4 bin Pakistanlı mülteci geri dönmek istemiyor
Bosna'daki 4 bin Pakistanlı mülteci geri dönmek istemiyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim