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Uzaya "kebap" gönderdiler!

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Uzaya pek çok şey gönderildi ama bizi ilgilendiren en garip olay Gurbetçi Türklerin uzaya kebap göndermesi oldu.

02 Ocak 2018 Salı 11:45
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İsviçre'nin Zürih kentinde yaşanay Gurbetçi Türklerin uzaya kebap göndermesi gündem oldu. Ayverdi isimli restoran sahibi Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için yaklaşık 38 bin metre yükseliğe kebap gönderdi.

İsviçre medyasına konuşan restoran sahibi Ali Ayverdi, "Weiningen'den uzaya bir balona bağlı şekilde kebap gönderdik. Kebap 37,795 metre yüksekliğe ulaştı." açıklamasını yaptı.

Kanıt için bir video da çeken yetkililer kebabın üçüncü denemede gönderilebildiği belirtildi. 

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Son Güncelleme: 02.01.2018 11:57
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