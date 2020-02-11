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Uzaya uydu yollayan İran’a kötü haber!

İran’ın uzaya gönderdiği Zafer Uydusu’nun yörüngeye oturmadığı duyuruldu.

11 Şubat 2020 Salı 10:03
Uzaya uydu yollayan İran’a kötü haber!
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İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevat Azeri Jahromi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada uzaya fırlatılan Zafer Uydusu'nun yörüngeye oturmadığını açıkladı.

İranlı Bakan Jahromi açıklamasında, “Sizi iyi bir haberle mutlu etmek isterdim. Ancak bazen hayat istediğiniz gibi olmaz. Uzaya fırlattığımız Zafer Uydusu, yörüngeye oturmada başarısız oldu” ifadelerini kullandı.

Jahromi, bu sabah yaptığı açıklamada Zafer Uydusu'nun bugün yörüngeye gönderileceğini duyurmuş ve uydunun Simnan'dan fırlatılacağını açıklamıştı. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
Uzayİran
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