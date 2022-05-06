Künye
Kıbrıs 23
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
İki ayrı günde hırsızlık yaptı!
İki ayrı günde hırsızlık yaptı!
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!

Uzayda fazla vakit geçirmek beynin şeklini değiştiriyor

Yeni çalışma uzayda uzun vakit geçirmenin beynin yapısını değiştirdiğini ortaya koydu.

06 Mayıs 2022 Cuma 20:13
32 Okunma
Uzayda fazla vakit geçirmek beynin şeklini değiştiriyor

Yeni araştırmaya göre Dünya dışına yapılan uzun yolculuklar beyindeki atardamar ve toplardamarlar arasındaki boşlukları etkiliyor.

Araştırma, astronotların ileriki yıllarda Mars'a ve başka yerlere yapılması planlanan uzun yolculuklardan sağ çıkabilmesini garantiye almaya yönelik çalışmalar için bilgi kaynağı olacak.

Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nin pediatri bölümünden Doçent Dr. Juan Piantino, araştırmalarıyla "bilimin bazı temel sorularını ve Dünya'da hayatın nasıl geliştiğini" de cevaplayabileceklerini söyledi.

Bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaptıkları uzun yolculuğun öncesinde ve sonrasında 15 astronotun beyinlerini taradı.

Perivasküler boşluğu, yani damarların etrafındaki boşluğu ölçmek için manyetik rezonans (MR) görüntülerinden yararlandılar. Araştırmacılar, bu boşlukların hem astronotların Dünya'dan ayrıldığı zamanla hemen dönüklerinden sonra hem de dönüşün üzerinden biraz vakit geçince nasıl değiştiğini inceledi.

Astronotların uzaya ilk gidişinin ardından bu boşlukların genişlediği ortaya çıkarıldı. Fakat astronotlar uzaya tekrar gittikten sonra boşluklar değişmemiş gibi görünüyordu.

Bilim insanları, bu değişikliklerin astronotlarda nörolojik sorunlara yol açabileceğini düşündürecek denge veya görsel hafıza sorunlarıyla karşılaşmadı.

Fakat bu boşluklar Dünya'daki insan hayatı için de önem taşıyor. Bu bölgeler örneğin derin uykuda gerçekleşen beyin temizliğinin önemli bir parçası.

Bu sürecin, insan fizyolojisini şekillendiren yerçekimi kuvvetini terk eden kişilerde değişmesi muhtemel.

Araştırma hem uzun yolculuklara çıkan astronotlara hem de beyin omurilik sıvısına bağlı rahatsızlıkları olan Dünya'daki kişilere dair anlayışımızı geliştirmede kullanılabilir.

Dr. Piantino, "Bu bulgular sadece uzay uçuşu sırasında meydana gelen temel değişiklikleri anlamamız için değil, aynı zamanda beyin omurilik sıvısının dolaşımını etkileyen hastalıklardan mustarip Dünya'daki kişiler için de faydalı olacak" dedi.

Bulguları açıklayan "Uzunlamasına MRG'yle Görünen Uzun Süreli Uzay Uçuşunda Perivasküler Boşluk (PVS) Değişimleri" başlıklı makale Scientific Reports adlı bilimsel dergide yayımlandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
24 yaşındaki kadın kuaförde hayatının kabusunu yaşadı
24 yaşındaki kadın kuaförde hayatının kabusunu yaşadı
Yaşını duyan şok oldu!
Yaşını duyan şok oldu!
Dünya şok içinde izledi! 'Kısırlaştırılacaksınız...'
Dünya şok içinde izledi! 'Kısırlaştırılacaksınız...'










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim