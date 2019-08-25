Uzayda işlenen ilk suç!

NASA, bir astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan boşanmak üzere olduğu eşinin banka hesaplarına girmesi üzerine soruşturma başlattı. Bu olayın tarihte uzayda işlenmiş ilk suç olabileceği belirtiliyor.

Amerikan Uzay ve Havacılık Kurumu (NASA), ABD’li astronot Anne McClain’in (40) kendisine boşanma davası açan eşi Summer Worden’ın banka hesaplarına girdiğini kabul etmesi üzerine soruşturma başlattı. Bir süre önce Dünya’ya dönen McClain, New York Times gazetesine avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hesapta faturalar ve Worden’ın birlikte büyüttükleri oğlunun bakımı için yeterince para olup olmadığını kontrol etmek istediğini belirtti.

İNCELEME BAŞLATILDI

McClain, yanlış bir şey yapmadığı konusunda ısrarını korusa da NASA, Worden’ın Federal Ticaret Komisyonu’na şikâyeti sonrası inceleme başlattı. McClain, Hava Kuvvetleri’nde subay olan Worden ile 2014’te evlendi. Lezbiyen çiftin boşanma davasının gelecek ay sonuçlanması bekleniyor. West Point askeri akademisinden mezun olan ve Irak’ta savaş pilotu olarak 800 saat uçuşu bulunan McClain, NASA’daki görevine 2013’te başladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu ABD, Rusya, Avrupa, Kanada ve Japonya’ya ait. Avrupa ise anlaşmada tek bir ülke olarak geçiyor. Varılan anlaşmaya göre burada görev yapan kişiler ve mülkleri için astronotların vatandaşı olduğu ülkelerin yasaları geçerli.