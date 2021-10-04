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Uzaydaki ilk film için seyahat başlıyor

Rus film yönetmeni Klim Shipenko ve oyuncu Yulia Peresild film çekimleri için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderiliyor.

04 Ekim 2021 Pazartesi 23:29
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Uzaydaki ilk film için seyahat başlıyor
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Rus yönetmen Klim Shipenko ve oyuncu Yulia Peresild uzayda çekilecek ilk filmin çalışmaları için Salı günü bir Soyus kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderiliyor. Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılacak kapsül ile uzay seyahatini gerçekleştirecek olan ekibe bir kozmonot eşlik edecek.

Ekibin çekimler için 12 günlük süresi olduğu bildirildi. Filmin konusunu, uzayda sağlık durumu kötüleşen ve dünyaya dönecek gücü kalmayan bir kozmonotu tedavi etmek için uzaya giden bir doktorun oluşturduğu belirtildi. Filmin bütçesi konusunda ise bilgi verilmedi. Film ekibi hazırlıklar çerçevesinde santrifüj ve yer çekimsiz ortamı simüle eden eğitimlere katılmıştı.

"BİR KERELİK BİR FIRSAT"

Baykonur Uzay Üssü'nde düzenlenen basın toplantısına katılan 37 yaşındaki oyuncu Yulia Peresild, eğitimin "oldukça yorucu" olduğunu söylerken filmi ise "insanın hayatında karşısına çıkabilecek bir kerelik bir fırsat" olarak tanımladı. Presild, "Psikolojik, fiziksel ve moral açısından çok zordu. Ancak amacımıza ulaştığımızda tüm bu yaşanan zorlukları bir gülümseme ile anımsayacağız" dedi.

Filmin yönetmeni Shipenko ise "Tabii ki birçok şeyi ilk denemede başaramadık, bazen üçüncü denemede bile başarısız olduk ama bu normal" diye konuştu. Shipenko uzayda film çeken ilk yönetmen olmanın kendisini heyecanlandırdığını belirterek, "Daha önce hiçkimse böyle bir deneyime sahip değildi: Bir uzay uçuşu için gerekli olan, uzay programı ile uzaktan yakından ilgisi olmayan insanları buna hazırlamak" diye konuştu.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Elon Musk ve NASA’nın uzay filmi için Tom Cruise ile anlaşmasının ardından projeyi kamuoyuna duyurmuştu.

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