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Uzaydayım dönüş bileti için paraya ihtiyacım var dolandırıcılığı

Japonya'da bir kişi internetten tanıştığı kişiye 30 bin dolar para gönderdi. Polise yaptığı başvuruda mağdur kadın, dolandırıcının kendisine astronot olduğunu ve Dünya'ya dönüş bileti için paraya ihtiyacı olduğunu söylediğini anlattı. Uzaydaki sevgilisine kavuşmak isteyen kadın küçük bir servet ödedi.

14 Ekim 2022 Cuma 10:27
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Uzaydayım dönüş bileti için paraya ihtiyacım var dolandırıcılığı



Japonya'da 65 yaşındaki bir kadın, yerçekimine meydan okuyan son çevrimiçi bir dolandırıcılıkta 30.000 dolarını kaptırdı.

Japonya'daki yerel basında çıkan haberlere göre söz konusu dolandırıcı, kadını Dünya'ya dönüş biletini karşılayamayan Rus bir kozmonot olduğuna inandırdı.

Çift, 28 Haziran'da Instagram üzerinden yazışmaya başladı ve dolandırıcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bir kozmonot olduğunu iddia etti . Zaman zaman iletişim eksikliği için yörüngedeki uzay istasyonundaki zayıf hücre servisini suçladı.

AŞKINI İTİRAF ETTİ

Sahte kozmonot, Dünya'ya geri döndüğünde onunla evlenmek istediğini iddia ederek ona olan aşkını itiraf ettiğinde, aralarındaki ilişki hızla tırmandı.
 

Ancak sahte kozmonot burada çok önemli bir sorundan bahsetti. Kozmonot dönüş bileti için yeterli paraya sahip değildi ve bu yüzden Dünya'ya dönemiyordu.

Yaşlı kadın yüz yüze gelebilmek için astronot sandığı sevgilisine toplamda 4.4 milyon yen (30 bin dolar) bilet parası gönderdi. Kadın toplamda beş para transferi gerçekleştirdi ama sevgilisine bir türlü kavuşamadı.

Dolandırıldığından şüphenen Japon kadın polise başvurunca gerçek ortaya çıktı.

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