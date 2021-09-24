Uzaylı gibi görünmek için yüzüne çeşitli modifiyeler yaptırdı

Fransa doğumlu 33 yaşındaki Anthony Loffredo isimli adam “Black Alien Project” (Siyah Uzaylı Projesi) için vücuduna çeşitli modifikasyonlar yaptırdı. İlk olarak vücudunun tamamını dövmelerle kaplatan Loffredo, tutkusunu daha sonrasında piercinglere taşıdı. Uzaylı görünümü pekiştirmek için Loffredo, estetik ameliyatlarda olmaya başladı. Her tarafı dövmelerle kaplı olan Fransız fenomen ameliyatla burnunu ve üst dudağını aldırdı. Görünümü daha etkili bir hale getirmek için ise başına boynuz görünümü veren iki kemik ekletti.

HENÜZ YÜZDE 16’SINI TAMAMLADI

Gözlerine bile dövme yaptıran Loffredo, projesinin henüz yüzde 16’sının tamamlandığını dile getirdi. Geçtiğimiz aylarda uzaylı dönüşümünde bir adım daha atmak için Loffredo, dilini ortadan ikiye ayırdı.

Instagram'da 227 bin takipçisi olan Fransız, bazı işlemleri ülkesinde yasak olduğu için İspanya'ya gidip estetik operasyonlar geçirdi.

Instagram'da yaptığı canlı yayınla değişiminin hikayesini anlatan Anthony Loffredo, üst dudağını aldırdıktan sonra bir süre konuşmakta çok zorlandığını da itiraf etti.

Tamamen derisini çıkartmayı ve yerine metal koymayı hayal ettiğini söyleyen Loffredo, başta takipçileri olmak üzere sosyal medyada büyük merak uyandırıyor.