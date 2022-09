Uzmanlar çaresiz: Lütfen kendi üzerinize işemeyin

İngiltere’de uzmanlar denizanası sokmalarını tedavi etmek için 'kendilerine işemeyi bırakma' çağrısında bulundular!

Uzmanlar idrarın etkili bir tedavi olmadığını söylüyor. Sıcak hava, İngiltere genelinde denizanası sayısında ciddi bir artışa neden oldu.

Uzmanlar, denizanası sokmasına karşı idrarın acıyı hafifletmeye yardımcı olduğuna dair popüler efsaneyi ortadan kaldırmak için açıklama yapmak zorunda kaldı.

TEK SUÇLU FRIENDS DİZİSİ!

Denizanası sokmasına karşı idrar sürme fikri fenomen dizi Friends’de geçiyordu. Friends dizisinin The One With The Jellyfish bölümünde geçen konu sonrası insanlar bu yöntemi denemeye başladı.

İdrar tedavisi, Friends'in The One With The Jellyfish adlı bölümüyle ünlendi. Bunun yanı sıra tıraş kremi, kabartma tozu, karbonat ve alkol gibi yöntemlerin de kullanılmaması gerektiğinin altı çizildi.