Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Adadan çıkış yapmak için sahte evrak düzenledi
Adadan çıkış yapmak için sahte...
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Şiltenin altından silah çıktı!
Şiltenin altından silah çıktı!
Polisleri yaralayan Mehmet Mavideniz cezaevine gönderildi
Mehmet Mavideniz cezaevine gönderildi
Adam kaçırıp tehdit ettiler
Adam kaçırıp tehdit ettiler

Uzmanlar çaresiz: Lütfen kendi üzerinize işemeyin

İngiltere’de yaşanan kavurucu sıcaklıklar insanların açık hava ve deniz kenarına hücum etmesine neden oldu. Son aylarda artan böcek sokması vakalarının artmasının yanı sıra, sıcaklıklardan ötürü denizlerde de denizanası sayısında patlama yaşandı. İnsanlar denizanası sokması tedavisi olarak o bölgeye kendi idrarlarını sürüyorlar. Uzmanlar bunun kesinlikle yapılmaması gerektiği yönünde çağrıda bulundu. Bu yöntemin bu kadar etkili olmasının tek nedeni ise; Friends dizisi!

03 Eylül 2022 Cumartesi 11:27
412 Okunma
Uzmanlar çaresiz: Lütfen kendi üzerinize işemeyin


İngiltere’de uzmanlar denizanası sokmalarını tedavi etmek için 'kendilerine işemeyi bırakma' çağrısında bulundular!

Uzmanlar idrarın etkili bir tedavi olmadığını söylüyor. Sıcak hava, İngiltere genelinde denizanası sayısında ciddi bir artışa neden oldu.

iStock-488059184

Uzmanlar, denizanası sokmasına karşı idrarın acıyı hafifletmeye yardımcı olduğuna dair popüler efsaneyi ortadan kaldırmak için açıklama yapmak zorunda kaldı.

iStock-506895878

TEK SUÇLU FRIENDS DİZİSİ!

Denizanası sokmasına karşı idrar sürme fikri fenomen dizi Friends’de geçiyordu. Friends dizisinin The One With The Jellyfish bölümünde geçen konu sonrası insanlar bu yöntemi denemeye başladı.

dca200dd-84e4-4536-a583-15684d8336b1_screenshot

İdrar tedavisi, Friends'in The One With The Jellyfish adlı bölümüyle ünlendi. Bunun yanı sıra tıraş kremi, kabartma tozu, karbonat ve alkol gibi yöntemlerin de kullanılmaması gerektiğinin altı çizildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düğünde ilginç uygulama!
Düğünde ilginç uygulama!
Ukrayna: Rus ordusunun asker kaybı 49 bini geçti
Ukrayna: Rus ordusunun asker kaybı 49 bini geçti
Gazprom, Kuzey Akım boru hattından gaz akışını tamamen durdurdu
Gazprom, Kuzey Akım boru hattından gaz akışını tamamen durdurdu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim