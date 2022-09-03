Uzmanlar çaresiz: Lütfen kendi üzerinize işemeyin

İngiltere’de yaşanan kavurucu sıcaklıklar insanların açık hava ve deniz kenarına hücum etmesine neden oldu. Son aylarda artan böcek sokması vakalarının artmasının yanı sıra, sıcaklıklardan ötürü denizlerde de denizanası sayısında patlama yaşandı. İnsanlar denizanası sokması tedavisi olarak o bölgeye kendi idrarlarını sürüyorlar. Uzmanlar bunun kesinlikle yapılmaması gerektiği yönünde çağrıda bulundu. Bu yöntemin bu kadar etkili olmasının tek nedeni ise; Friends dizisi!