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Uzmanlar uyardı!

Geçtiğimiz yıllarda Amerika’nın çekiçli bölgelerinde yaşayan vatandaşlardan görüntüsü değişik olarak tanımlanan yılanlara ilişkin ihbarlar gelmişti. Söz konusu durum araştırıldığında hayvanın yılan olmadığı oldukça tehlikeli bir istilacı tür olan çekiç başlı yassı solucan olduğu belirlendi. Bilim insanları İngiltere’de iki yeni katil çekiç kafalı yassı solucan türüne rastladıklarını açıkladı.

02 Şubat 2022 Çarşamba 10:04
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Uzmanlar uyardı!
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Çekiç başlı yassı solucanlara ilişkin yapılan araştırmalarda biyoçeşitliliğe ve tarım ürünlerine zarar verebildiği, ancak insanlar ve evcil hayvanlara bir zararı olmadığı belirtildi. Vücudundan bir parçası koptuğunda kendini yenileyen hayvanın öldürülmesinin imkansız olduğu ve türün Asya'dan ABD'ye geldiği açıklandı.

Boyutları 20 ila 40 santimetre arasında değişebilen bu canlıların kendilerinden ufak böcekleri ve omurgasızları yutarak, içinde bulundukları ekosistemi yok ettikleri aktarıldı. Dünyanın en büyük türlerinden bazıları 3 fit uzunluğuna kadar büyebildiği açıkladı. Yeni çeşitlerden biri Fransa ve İtalya’da, diğer ise Afrika yakınlarındaki adalarda rastlandı.

“TÜM DÜNYAYA YAYILABİLİR”

Paris Ulusal Tarih Müzesi'nden uzmanlar, karantina sırasında en son verilere baktıktan sonra yeni çeşitler konusunda uyardı. Profesör Jean-Lou Justine, “Bu türlerin yayılma potansiyeli var, tüm dünyayı istila edebilirler” dedi.

Örnekleri toplayan Enrico Ruzzier, "Güneş yüzeyi ısıtmaya başlar başlamaz binlerce yassı solucanın çıktığını görebilirsiniz” diye konuştu.

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