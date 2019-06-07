Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...
PUBG oynayan 16 yaşındaki çocuk canından oldu
PUBG oynayan çocuk canından oldu
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"

Uzmanlardan korkutan uyarı: 3 ay sonra Dünya’ya çarpabilir

Bilim insanları, bu yıl içinde bir futbol sahası büyüklüğündeki gök taşının Dünya'ya çarpabileceğini duyurdu. Avrupa Uzay Ajansı, 2006 QV89 adı verilen meteorun Eylül ayının ilk haftasında çarpma ihtimalinin yüksek olduğu duyuruldu.

07 Haziran 2019 Cuma 11:44
Uzmanlardan korkutan uyarı: 3 ay sonra Dünya’ya çarpabilir
banner44

1975 yılında kurulan ve dünyanın en önemli uzay ve havacılık kurumlarından biri olan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) korkutan bir açıklama yaptı. Yetkililer 2006 QV89 adı verilen bir meteorun bu yıl içerisinde Dünya’ya çarpma ihtimalinin olduğunu duyurdu.

banner41
Yetkililer yaklaşık 50 metre çapındaki gök taşının 9 Eylül 2019’da Dünya’ya çarpabileceğini duyurdu. Yapılan modelleme ve simülasyonda meteorun Dünya’ya çarpma ihtimali olduğu vurgulanırken, bunun ihtimalinin 7.000’de 1 olduğu açıklandı. Catalina Uzay Araştırmaları tarafından 29 Ağustos 2006’da keşfedilen meteorun Dünya’ya çarpması durumunda çok ciddi bir hasar meydana gelebileceği belirtildi.

Dünya’ya birçok meteor düşerken bunlar arasında en büyük hasara sebep olanlar arasında 1908’de Rusya’daki Podkamennaya Tunguska nehri yakınlarına düşen ve bir ormanı yerle bir eden meteor akıllara geliyor. En son Rusya’da benzer bir olay yaşanmıştı. Chelyabinsk Olayı olarak anılan olay 15 Şubat 2013’te yaşanmıştı. Yaşanan darbe patlamaya sebep olmuş ve toplamda 7200 bina yıkılmış, 1500 kişi yaralanmıştı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
DünyaHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ako 2019-06-07 13:07:06

gazeteler herşey için o kadar yalan söylüyorki hiçbişeye inanmaz olduk doğrumu bu?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İran’dan Macron’un nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarına tepki
İran’dan Macron’un nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarına tepki
Huawei, Rusya'da 5G teknolojisi geliştirecek
Huawei, Rusya'da 5G teknolojisi geliştirecek
Bilim insanları, vücudun dayanıklılık sınırını tespit etti
Bilim insanları, vücudun dayanıklılık sınırını tespit etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim