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Uzmanlardan Omicron uyarısı!

ABD'li bilim insanı Dr. Jonathan Reiner, Omicron varyantının bulaşıcılığı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Omicron varyantının eskiye oranla hiper bulaşıcı bir hale geldiğini belirten Reiner, çok kısa süreli bir görüşme ya da maskeyi çok az indirmenin bulaşa neden olduğunu kaydetti.

02 Ocak 2022 Pazar 13:30
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Uzmanlardan Omicron uyarısı!
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Omicron varyantının bulaşıcılığına dikkat çeken Amerikalı bilim insanları, "Kısa süreli bir karşılaşma, ya da maskeyi bir anlık indirmek virüse yakalanmaya neden olabilir" uyarısı yaptı.

ABD'li bilim insanı Dr. Jonathan Reiner virüsle ilgili pandeminin başında uyguladığımız bazı kuralların artık geçerliliğini yitirmeye başladığını söyledi.

Reiner eskiden virüslü biriyle 2 metreden kısa bir mesafeden temasınız olursa ya da 15 dakikadan fazla temasta kalırsanız virüsü kapma riskinin bulunduğuna yönelik bilgiler verildiğini söyledi.

Reiner, bu bilgilerin artık rafa kalkması gerektiğine dikkat çekti.

HİPER BULAŞICI OLDU

Dr. Reiner coronavirüsün Omicron varyantının eskiye oranla "hiper bulaşıcı bir hale geldiğini" söyledi.

ÇOK KISA SÜRELİ GÖRÜŞME BULAŞA NEDEN OLABİLİR

Virüslü kişilerle çok kısa süreli bir görüşme, maskeyi çok az indirmek ya da virüslü birinin bindiği asansöre binmek gibi aktivitlerin bulaşa neden olduğu konusunda uyardı.

ÇOK KOLAY BULAŞIYOR

ABD başta olmak üzere dünya genelindeki rekorlar kıran vaka sayılarının nedeninin de Omicron varyantının çok kolay bulaşması olduğu belirtildi.

Artan vaka sayıları dünya genelinde sağlık personeli sıkıntısına da neden oluyor.

ABD'nin Ohio eyaletinde vali hastane personeline destek olması için 1250 ulusal muhafız askerini hastanelere sevk etti.

ÜNİVERSİTELER ÇEVRİMİÇİ EĞİTİME DÖNÜYOR

Vakalardaki artış nedeniyle ABD'de 26 eyalette 70'ten fazla üniversite, ikinci dönem eğitimlere çevrimiçi devam edileceğini açıkladı.

ABD'nin yanı sıra İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi Avrupa kıtasındaki pek çok ülkede de geçtiğimiz hafta vaka rekorları kırılmıştı

Bilim insanları, yeni önlemler alınmazsa önümüzdeki aylarda vaka artışları nedeniyle bir çok sektörün durma noktasına gelebileceği konusunda uyarıyor.

Anahtar Kelimeler:
OmicronOmicron Varyantı
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