Uzmanlardan RSV uyarısı: Normalleşmenin ardından hastanelerdeki çocuk hasta sayısında patlama yaşanabilir

Günlük hayatta virüslerle temas oldukça düzenli bir şekilde gerçekleşiyor. Her zaman hastalığa yol açmasa da, virüslere maruz kalmak, onlarla tekrar karşılaşılması durumunda bağışıklık sistemini tehdide karşı korumaya yardımcı oluyor.

ONAYLANMIŞ BİR AŞISI BULUNMAYAN RSV ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Covid-19 pandemisi döneminde ise maske ve sosyal mesafe önlemleri, virüslerle olan teması asgari düzeye indirerek, diğer solunum yolu enfeksiyonu oranlarını da düşürdü. Bu nedenle bulaşıcı hastalık uzmanları, bir yaşın altındaki çocuklarda hastaneye yatış gerektiren, ciddi akciğer enfeksiyonlarınai hatta bazen ölüme neden olabilen ve onaylanmış bir aşısı olmayan Respiratuvar Sinsitiyal Virüs (RSV) nedeniyle endişe duyduklarını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Galler Halk Sağlığı Enstitüsü’nden Dr. Catherine Moore, "Grip beni endişelendiriyor, ancak aşısı mevcut. Ancak, RSV'nin şu anda aşısı yok. Covid-19 yetişkin yoğun bakım ünitelerimizde büyük bir soruna neden olurken, RSV nedeniyle de çocukların hastaneye yatış oranlarında ve yoğun bakım ünitelerinde büyük artışlar görebiliriz” dedi.

Bununla birlikte, Covid-19 öncesi dönemde çoğu çocuk mevsimsel virüslerin çoğuyla 18 aylık olmadan önce karşılaşıyordu. Moore, “Ciğerleri iyi gelişmediğinden, vücutları enfeksiyonla savaşmak için mücadele ediyor” dedi.

NORMALE DÖNÜŞ, RSV VAKALARINI CİDDİ BİR ŞEKİLDE YÜKSELTEBİLİR

Ancak, bilim insanları, hayat pandemi öncesi normale dönmeye başlarsa, tipik olarak her kış dolaşan solunum yolu virüslerinin Covid-19 ile birlikte geri döneceğinden endişe ediyor.

Moore, özellikle küçük çocuklarda RSV riski konusunda endişeli olduğunu belirterek, "Şu anda virüsle iki yıldır hiç karşılaşmamış çocuklardan oluşan potansiyel bir hasta grubumuz var. Hastanelerdeki yataklar bu orandaki çocuklar yetmeyebilir” dedi.

Diğer taraftan, pandemiden önceki veriler İngiltere'de her yıl 30 binden fazla bebek ve beş yaşın altındaki çocuğun RSV nedeniyle hastaneye kaldırıldığını gösteriyor. Moore, “Normalleşmeye bu yıl başlayacağımızı varsayarsak, çocuk hastaların sayısında önemli bir artış bekliyoruz” dedi.

GRİP VE COVİD-19'A KARŞI ORTAK AŞI GELİŞTİRİLİYOR

Bununla birlikte, Nottingham Üniversitesi'nden viroloji profesörü William Irving, "Geçen kış grip yaşamadık. Bu yüzden önümüzdeki kış kötü bir süreç geçirebiliriz” dedi. Irving, ayrıca "Grip aşısını bir takviye dozu Covid-19 aşısıyla birleştirmenin iyi bir fikir olacağını düşünüyorum. Covid-19 ve grip aşılarının bir kombinasyonunu geliştirme çabaları halihazırda devam ediyor” dedi.