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Uzun Covid'in 200’den fazla semptomu tespit edildi

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Uzun süreli Covid-19’dan etkilenen kişilerle ilgili şimdiye kadar yapılan en büyük uluslararası araştırmada, 200'den fazla semptom tespit edildi. Bilim insanları, uzun süreli Covid'in beyin sisi ve halüsinasyonlardan, titreme ve kulak çınlamasına kadar sayısız semptomunun vücudun 9 organ sistemini kapsadığını ve semptomların hastaları en az altı ay boyunca etkilemeye devam ettiğini buldu.

16 Temmuz 2021 Cuma 12:50
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Uzun Covid'in 200’den fazla semptomu tespit edildi

NTV

Yeni tip corona virüsten (Covid-19) iyileşen binlerce insan, aylar sonra günlük hayatına dönmesini zorlaştıran semptomlarla mücadele etmeye devam ediyor. Hastaların, kronik yorgunluk ve bilişsel problemlerin birçok semptomunu bildirmesiyle oluşan durum "uzun süreli Covid" olarak adlandırılıyor. 

Şimdiye kadarki yayımlanan en geniş kapsamlı araştırmada uzun Covid'in 200'den fazla semptomu olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar, ulusal bir tarama programının, kaç kişinin etkilendiğini ve ihtiyaç duyacakları desteğin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağını söyledi. Bilim insanları ayrıca, uzun süreli Covid şüphesi olan hastaları değerlendirmek için tedavilerin kalp ve damar hastalıkları  ve akciğer fonksiyon testlerinin ötesine genişletilmesi çağrısında bulundu.

University College London'da sinirbilimci ve çalışmanın kıdemli yazarı Athena Akrami, "İngiltere’de birçok uzman Covid sonrası klinik solunum rehabilitasyonuna odaklandı. Pek çok insanda nefes darlığı olduğu doğru, ancak aynı zamanda kliniklerin daha bütünsel bir yaklaşım sağlaması gereken birçok başka sorun ve semptom türü de var."

Akrami, corona virüs ile enfekte olduktan 16 ay sonra hala semptomlar yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Aile hekimlerinin sevk ettiği uzun süreli Covid klinikleri ağına dayanarak, artık uzun süreli Covid semptomları olduğundan şüphelenilen herkesi tarayabilen bir programa saHip olduğumuza inanıyoruz."

56 ÜLKEDEN 4 BİNE YAKIN KİŞİ İNCELENDİ

Diğer taraftan, akademik dergi The Lancet'in EClinicalMedicine adlı yayınında yayımlanan çalışma, 56 ülkeden doğrulanmış veya uzun süreli Covid şüphesi olan 3 bin 762 kişiyle anket yaptı. Söz konusu kişilerden 66'sı yedi ay boyunca izlenen 203 semptom tanımladı.

EN YAYGIN GÖRÜLEN SEMTOMLAR

En yaygın semptomlar yorgunluk, halsizlik ve beyin sisi olarak belirtildi.  Diğer semptomlar arasında görsel halüsinasyonlar, titreme, kaşıntılı cilt, adet döngüsündeki değişiklikler, cinsel işlev bozukluğu, kalp çarpıntısı, mesane kontrol sorunları, zona, hafıza kaybı, bulanık görme, ishal ve kulak çınlaması yer aldı.

Bununla birlikte bilim insanları, zaman içinde semptomların ilerlemesini de analiz etme imkanını buldu. Akrami, "Altı ay sonra kalan semptomların çoğu sistemik (vücut ısısı düzenleme sorunları, yorgunluk, egzersiz sonrası halsizlik, vs.) ve nörolojik (beyni, omuriliği ve sinirleri etkileyen semptomlar) " dedi.

Altı aydan uzun süren semptomları olan toplam 2 bin 454 kişi ise yedinci ayda ortalama 13,.8 semptom yaşadıklarını söyledi.

DOKUZ ORGAN SİSTEMİNİ ETKİLİYOR

Öte yandan, uzun Covid boyunca, hastaların semptomları ortalama olarak dokuz organ sistemini etkiledi. Akrami, "Bu, altta yatan hastalıkları arayan tıp araştırmacıları ve ayrıca bakım ve tedavi sağlayan doktorlar için önemlidir, çünkü sadece bir organ sistemine odaklanmamaları gerektiğini gösteriyor" dedi.

YÜZDE 22'Sİ İŞE GİDEMEDİ

Ayrıca, ankete katılanların yaklaşık yüzde 22'si hastalıkları nedeniyle işe gidemediklerini, bu nedenle işten çıkarıldıklarını veya hastalık izni aldıklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Corona VirüsCovidUzun CovidSemptom
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