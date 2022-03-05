Künye
Kıbrıs 17
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Cinayette karar açıklandı!
Cinayette karar açıklandı!
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
Hırsızlık yaparken yakalandı
Hırsızlık yaparken yakalandı
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Flaş Haber
Alsancak'ta ani ölüm!
Kapat

Uzun yaşamının sırrını açıkladı!

Birinci Dünya Savaşı sırasında doğan Violet Shipp, her yıl Kraliyet ailesinden kendisine doğum günü kartlarının geldiğini ve bunun kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. Bu hafta 107 yaşına giren kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı.

05 Mart 2022 Cumartesi 11:27
97 Okunma
Uzun yaşamının sırrını açıkladı!
banner108

Birinci Dünya Savaşı sırasında doğan Violet Shipp isimli bir kadın, bu hafta 107. yaşına girdi. Eski bir devlet memuru olan Shipp, Essex’teki bir bakım evinde yaşıyor ve oradaki çalışanlar ile arkadaşlarının düzenlediği bir doğum günü partisiyle yeni yaşını kutladı. Shipp, uzun yaşamın sırrı sorulduğunda ise seçim şansını kullanmanın kendisini daha genç ve sağlıklı hissettirdiğini iddia etti. Seçimlerin kişilerin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Shipp, hayattan zevk aldığını ve her daim mutluluğun peşinden gittiğini söyledi.

“SADECE 70 YAŞINDA HİSSEDİYORUM”

Ailesinin 5’i çocuğu olarak hayata gözlerini açtığını ifade eden Shipp, “Dün buradaki kızlara sadece 70 yaşında hissettiğimi söylüyordum. Limonata ve tatlı olan her şeyi seviyorum. Bence bu genç kalmama yardımcı oluyor. Bu hayatı ve yaşamayı seviyorum” dedi.

1915 yılında doğduğunu söyleyen Shipp, “40 yıldır evli olduğu merhum kocası Benjamin ile at yarışı tutkularının olduğunu anlattı. Batı Sussex’teki Fontwell Hipodromuna her hafta sonu gittiklerini anlatan Shipp, “Atlar üzerine bahse girmeyi seviyorum. Çok büyük ücretler değil ama bu durum bana eğlenceli geliyor. Tüm at yarışlarını, özellikle ulusal avı ve Cheltenham ve Grand National'daki toplantıları seviyorum” diye konuştu.

KRALİYET AİLESİ HER YIL KART GÖNDERİYOR

Kral V. George kralken Londra'da doğan Violet, Kraliçe'den 100., 105. ve 106. doğum günlerinde gönderilenlere ek olarak dördüncü doğum günü kartını aldı.Bakım evinin müdürü yardımcısı Alex Sandres ise Violet’in hem bölge sakinleri hem de personel için bir ilham kaynağı olduğunu açıkladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı
Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı
Ukrayna Rus helikopterini böyle düşürdü
Ukrayna Rus helikopterini böyle düşürdü
Trump’tan Putin’e: ‘Ona Moskova’yı vururuz dedim’
Trump’tan Putin’e: ‘Ona Moskova’yı vururuz dedim’









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim