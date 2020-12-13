VAKA ARTIŞI DURMADI; Almanya yeniden kapanma kararı aldı

Almanya'da uygulanan mevcut kısmi kapanma önlemlerine rağmen corona virüs vakalarının artmaya devam etmesi federal hükümeti ve eyalet yönetimlerini harekete geçirdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları bugün bir video konferans düzenleyerek yeni kapanma önlemlerini ele aldı. Başbakan Merkel toplantı sonrası yaptığı açıklamada, mevcut kısıtlamalara karşın enfeksiyon sayısının arttığını belirterek, kliniklerin ağır bir yük altında olduğuna dikkat çekti. Merkel, "Bu nedenle acil olarak eyleme geçme zorunluluğu bulunuyor.

Bütün bunların Noel tatil günlerine etkisi olacağının farkındayız, ancak harekete geçmek zorundayız" diye konuştu. Merkel, önlemlerin amacının enfeksiyon zincirlerinin yeniden takip edilebilmesi olduğunu ifade etti. Başbakan Merkel Noel günlerine mahsus olmak üzere aile bireyleri dışında, aileye yakın kesimden en fazla dört kişinin daha eve davet edilmesine izin verildiğini belirterek, yılbaşı için ise istisna öngörülmediğini ifade etti.



TİCARİ İŞLETMELER KAPANACAK



Yeni kapanma önlemleri 16 Aralık'tan itibaren geçerli olacak. Buna göre, 16 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında perakende satış yapan tüm işletmeler kapanacak. Kuaförler, kozmetik salonları, dövmeciler, masaj salonları da kapanan işletmeler arasında yer alacak. Anlaşmaya göre, yalnızca marketler, pazarlar, eve servis yapan işletmeler, içecek marketleri, eczaneler, temizlik ve hijyen ürünlerinin satıldığı mağazalar, gözlük ve kulaklık gibi sağlık ürünlerinin satıldığı mağazalar, benzinciler, bankalar, postaneler, gazete satış bayileri gibi acil gündelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik işletmeler kapanma uygulamasından muaf tutulacak.

Öte yandan kapanan işletmelere yapılan kamu yardımlarının miktarının da artırılması planlanıyor.



Okul ve anaokullarının da söz konusu tarihler arasında kapalı kalması ve Noel günleri olan 24-26 Aralık haricinde sosyal temasın iki haneden en fazla beş kişi olacak şekilde sınırlandırılması öngörülüyor. Ayrıca bu süre arasında kamuya açık alanlarda alkol tüketimi de yasaklanacak.



Önlemler çerçevesinde yılbaşında Almanya genelinde toplantı yasağının uygulanması ve fişek satışının da yasaklanması öngörülüyor. Huzurevlerinde ise corona virüs testi zorunlu kılınacak.

SÖDER: SÜRE UZATILABİLİR



Bavyera Başbakanı Markus Söder ise bugün kabul edilen kapanma önlemlerinin süresinin uzatılabileceğini söyledi. Söder, önlemlerin 10 Ocak’a kadar planlandığını ancak gerektiği müddetçe yürürlükte kalacağını ifade etti. "Corona kontrolden çıktı" diyen Bavyera Başbakanı, Başbakan Merkel ile eyalet başbakanlarının kapanma önlemleri üzerinde uzlaşmış olmasının sevindirici olduğunu ifade etti.



Almanya'da yürürlükteki kısmi kapanma önlemlerine karşın koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Yetkili sağlık kuruluşu Robert-Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkede son 24 saat içerisinde 20 bin 200 koronavirüs vakası kayda geçti. Bu sayı geçen hafta pazar gününde kayda geçen sayıdan 2 bin 433 daha fazla. Ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 321 oldu.

Almanya'da en son koronavirüs salgınının yayılmaya başladığı bahar aylarında kapanma önlemlerine başvurulmuştu.



MERKEL'DEN ÇAĞRI



Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçen hafta federal mecliste duygusal bir konuşma yaparak, "Tüm kalbimle özür diliyorum, günlük 590 ölümün meydana gelmesi kabul edilemez" demişti.



Almanya Başbakanı salgınla mücadelede kararlı ve belirleyici bir aşamada olduklarını belirterek, "Bilim insanları Noel tatili döneminde sosyalleşmeyi bir haftalığına kesmemiz için yalvarıyor. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan insan sayısının artması çok endişe verici. Eğer şu dönemde önlem almazsak, bu son Noel tatilimiz olabilir. Ve bunun yaşanmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız." ifadelerini kullanmıştı. Bilim insanlarının Noel tatili döneminde sosyalleşmenin kesilmesi için yalvardığını ifade eden Başbakan, "Yoğun bakıma ihtiyaç duyan insan sayısının artması çok kaygı verici. Eğer şu dönemde önlem almazsak, bu son Noel tatilimiz olabilir. Ve bunun yaşanmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadesini kullanmıştı.