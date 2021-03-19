Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 yıl cezaevine gönderildi
1 yıl cezaevine gönderildi
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...

Vaka artışını önleyemeyen Fransa yeni kısıtlamalara giriyor

COVID-19 vakalarındaki artış önlenemeyince Paris ve 15 bölgede daha sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Başbakan Jean Castex, kısıtlamaların öncekiler kadar katı olmayacağını, spor yapmak amacıyla dışarı çıkmaya izin verileceğini söyledi.

19 Mart 2021 Cuma 10:26
92 Okunma
Vaka artışını önleyemeyen Fransa yeni kısıtlamalara giriyor

Fransa'nın başkenti Paris ve 15 bölge cuma günü gece yarısından itibaren daha sıkı kısıtlamalara giriyor.

Fransa Başbakanı Jean Castex, COVID-19 vakalarındaki yeni artışla mücadele etmek için yeni kapanma önlemlerini açıkladı. Yeni önlemleri "dengeli ve gerekli" olarak nitelendirdi.

Temel ihtiyaç ürünleri satan yerler açık kalacak

Parislilerin yalnızca belirli koşullar altında evlerini terk etmelerine izin verilecek.

Kısıtlamalar, Paris ve çevresindeki Ile-de-France bölgesinin yanı sıra, Hauts-de-France ve ülkenin kuzeyindeki Normandiya'nın bazı bölgelerinde uygulanacak.
Yalnızca temel ihtiyaç ürünleri satan yerler açık kalacak.

Bölgeler arası seyahat yasaklanacak ve evden veya akşamları 10 km'den fazla seyahat eden herkesin seyahatlerinin amacını açıklayan bir form doldurması gerekecek.

Okullar açık kalacak ve açık hava etkinliklerine izin verilecek.

Durumu kritik gören Fransız hükümeti Nisan ortasına kadar yeni kısıtlamaları sürdürmeyi planlıyor.

Vaka sayısında rekor artış

Son iki aydır kısmi kısıtlamalarla pandemi ile mücadele eden Paris’te vaka sayılarındaki artış bir türlü önlenemedi.

Perşembe günü, İngiltere’nin yaklaşık yedi katı olan 34 bin 998 yeni vaka daha kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya yeni bir küresel seyahat krizinin eşiğinde mi?
Dünya yeni bir küresel seyahat krizinin eşiğinde mi?
Meksika'da polis konvoyuna saldırı: 13 ölü
Meksika'da polis konvoyuna saldırı: 13 ölü
Libya'da askeri mühimmat patladı: 1 çocuk öldü
Libya'da askeri mühimmat patladı: 1 çocuk öldü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim