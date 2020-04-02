Vaka Sayısı 1 milyona ilerliyor

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa bir zaman içerisinde tüm dünyaya yayılan, Avrupa’da İspanya ve İtalya’yı, okyanus ötesinde Amerika Birleşik Devletleri’ni yerle bir eden corona virüsü can almaya devam ediyor. Günün haberi Rusya’dan geldi. Rusya’da COVID-19 yeni vaka sayısı son 24 saatte rekor artışla 3 bin 548’e sıçradı. Türkiye’de ise vaka sayısı 18 bin 135, ölüm sayısı ise 356.

Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyona yaklaşırken Türkiye, İngiltere ve İsviçre’nin ardından en çok vaka tespit edilen 10. ülke oldu.

1) ABD: 228.674

2) İtalya: 115.242

3) İspanya: 110.238

4) Almanya: 81.728

5) Çin: 81.589

6) Fransa: 56.989

7) İran: 50.468

8) İngiltere: 33.718

9) İsviçre: 18.475

10) Türkiye: 18.135

11) Belçika: 15.348