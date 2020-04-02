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Vaka Sayısı 1 milyona ilerliyor

Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyona yaklaşırken Türkiye, İngiltere ve İsviçre'nin ardından en çok vaka tespit edilen 10. ülke oldu.

02 Nisan 2020 Perşembe 20:52
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Vaka Sayısı 1 milyona ilerliyor

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa bir zaman içerisinde tüm dünyaya yayılan, Avrupa’da İspanya ve İtalya’yı, okyanus ötesinde Amerika Birleşik Devletleri’ni yerle bir eden corona virüsü can almaya devam ediyor. Günün haberi Rusya’dan geldi. Rusya’da COVID-19 yeni vaka sayısı son 24 saatte rekor artışla 3 bin 548’e sıçradı. Türkiye’de ise vaka sayısı 18 bin 135, ölüm sayısı ise 356.

Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyona yaklaşırken Türkiye, İngiltere ve İsviçre’nin ardından en çok vaka tespit edilen 10. ülke oldu.

1)  ABD: 228.674

2)  İtalya: 115.242

3)  İspanya: 110.238

4)  Almanya: 81.728

5)  Çin: 81.589

6)  Fransa: 56.989

7)  İran: 50.468

8)  İngiltere: 33.718

9)  İsviçre: 18.475

10) Türkiye: 18.135

11) Belçika: 15.348

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsDünya
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Şu an 2020-04-02 21:07:08

Dünya geneli 999,813 vaka, bugün 64,616 vaka ve toplam 51,338 ölüm. Bugün 4146 ölüm. Herkes eve, bu iş çok ciddi.

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