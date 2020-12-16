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Vakalar arttı, Londra'da restoranlar kapatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da tüm otel, misafirhane, sinema, tiyatro ve barların yanı sıra, paket servis yapanların haricindeki tüm kafe ve restoranlar kapatıldı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 18:16
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Vakalar arttı, Londra'da restoranlar kapatıldı

Londra, İngiltere'de vaka sayısının en çok arttığı şehir. Kentte 2 Aralık'ta sona eren ulusal karantinanın ardından yeniden açılan tiyatrolar ve sinemalar, kapılarını bir kez daha kapatmak zorunda kaldı. 

Paket servis yapanların haricindeki tüm kafe ve restoranlar kapatıldı. 

Futbol stadyumları taraftarlara tekrar kapatılacak, kapalı spor salonları hizmet veremeyecek.

Düğün törenleri en fazla 15, cenaze törenleri en fazla 30 kişiyle yapılabilecek.

Noel'de en fazla 3 aile bir araya gelebilecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Noel Planı" kararı kapsamında, 23-27 Aralık'ta ev ve ibadethanelerde en fazla 3 ailenin bir araya gelebileceğini açıkladı.

Birleşik Krallık'ı oluşturan 4 ülkenin liderleriyle yaptığı görüşmede, mevcut "Noel Planı"nın devam etmesi yönünde anlaşma sağlandığını söyledi.

Sağlık Hizmetleri ve İngiliz Tıp dergilerinde yayımlanan ortak bir makalede, aile üyelerinin aynı evde toplanmasının vaka sayılarını artırabileceği anlatılmıştı.

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