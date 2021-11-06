Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün daha poliste tutuklu kalacak
3 gün daha poliste tutuklu...
Milyonluk uyuşturucuyla yakalandılar!
Milyonluk uyuşturucuyla yakalandılar!
Hücreden kaçtı!
Hücreden kaçtı!
Vahşice öldürüldü!
Vahşice öldürüldü!
Lefkoşa sapığı!
Lefkoşa sapığı!
banner107

Vali, törende kendini kırbaçlattı: Devlete şans getirsin

Hindistan’da Chhattisgarh eyaletinin Valisi Bhupesh Baghel, Diwali Festivali’nden sonra düzenlenen törenin bir parçası olarak kendini kırbaçlattı. Baghel, "Devlete iyi şans getirmek için kırbaçlanma geleneğini uyguladık, tüm engeller yıkılsın” ifadelerini kullandı.

06 Kasım 2021 Cumartesi 11:38
80 Okunma
Vali, törende kendini kırbaçlattı: Devlete şans getirsin
banner108

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde Diwali festivalinden sonraki gün gerçekleştirilen Govardhan Puja töreninde uygulanan bir gelenek ilginç anlar ortaya çıkardı.

Eyaletin Valisi Bhupesh Baghel, törenin parçası olarak uygulanan bir gelenek kapsamında kalabalığın içinde kendini kırbaçlattı. Törene tanıklık eden eyalet sakinleri valiye destek tezahüratı yaparken, 8 defa kolunu kırbaçlanan Vali Baghel kendisini kırbaçlayan şahsa sarıldı.

''DEVLETE ŞANS GETİRMEK İÇİN''

Kırbaçlanma anını sosyal medya hesabında paylaşan Baghel, "Devlete iyi şans getirmek için kırbaçlanma geleneğini uyguladık, tüm engeller yıkılsın” ifadelerini kullandı.

Geleneğe göre, kırbaçlanmanın devlet görevlisine iyi şans getirdiğine ve kötü ruhları kovduğuna inanılıyor.

(İHA)

Son Güncelleme: 06.11.2021 14:24
Anahtar Kelimeler:
HindistanValiKırbaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuvaletteyken penisini kobra ısıran adama yenisi yapıldı
Tuvaletteyken penisini kobra ısıran adama yenisi yapıldı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a benzeyen hırsız viral oldu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a benzeyen hırsız viral oldu
Teksas'taki Müzik Festivalinde İzdiham
Teksas'taki Müzik Festivalinde İzdiham
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim