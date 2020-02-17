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Van, 2 dakika arayla meydana gelen depremlerle sarsıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde, 2 dakika arayla Richter ölçeğine göre 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Van ve Hakkari'den de hissedilen depremler kısa süreli endişe yarattı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 23:13
Van, 2 dakika arayla meydana gelen depremlerle sarsıldı
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Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, Türkiye saatiyle 23:16'da merkez üssü Tuşba ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından saat 23.18'de büyüklüğü 3.7 olan ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi. 

İlk deprem yerin 10.14 kilometre, ikincisi ise 7.77 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise ilk depremin büyüklüğünü 4.0 olarak, ikincisinin ise büyüklüğünü de 3.4 olarak duyurdu. 

Anahtar Kelimeler:
VANDepremTürkiye Depremler
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