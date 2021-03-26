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Van Gogh'un eseri 11,25 milyon euroya satıldı

Ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un nadir eserlerinden biri, kıran kırana geçen bir açık artırmanın sonunda satıldı. Uzun süre gözlerden uzak kalan resim, 11,25 milyon euroya, yani yaklaşık 105 milyon liraya alıcı buldu.

26 Mart 2021 Cuma 15:32
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Van Gogh'un eseri 11,25 milyon euroya satıldı

Ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un nadir eserlerinden biri, dudak uçuklatan fiyata satıldı. Fransa'nın başkenti Paris'te, internet üzerinden yapılan açık artırma kıyasıya rekabete sahne oldu.

Müzayedeye New York'tan ve Hong Kong'dan da koleksiyonerler katıldı.

"Montmarte'den Bir Sokak" adlı resim, 11 virgül 25 milyon euroya, yani yaklaşık 105 milyon liraya alıcı buldu.

Yüz yıldır bir ailenin özel koleksiyonundaydı

Resim, Van Gogh'un Paris'te 1887 yılında, abisinin yanında kaldığı yıllarda yaptığı eserlerden biri.

Yaklaşık yüz yıl boyunca Fransız bir ailenin özel koleksiyonunda, gözlerden uzak kalmıştı.

Özel bir şirket tarafından yıllar sonra satıldı.

Şirketin, Degas, Rodin gibi ünlü ressamların da eserlerini müzayedeye sunması bekleniyor.

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