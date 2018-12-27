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Varilin İçinde Atlantik Okyanusu'nu Geçecek

Fransız eski asker Jean-Jacques Savin, bir varilin içinde Atlantik Okyanusu'na açıldı. 71 yaşındaki maceraperest, İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan batıya doğru ilerleyip, Atlantik Okyanusu'nu aşarak, Karayip Adalarına ulaşmayı hedefliyor.

27 Aralık 2018 Perşembe 16:57
Varilin İçinde Atlantik Okyanusu'nu Geçecek

26 Eylül'de İspanya'nın El Hierro adasından Atlantik'e açılan Savin, AFP haber ajansı ile yaptığı telefon görüşmesinde "Bir metre boyunda dalgayla birlikte harika bir hava var. Saatte 2-3 kilometre hızla ilerliyorum. Şimdilik varilim çok iyi ilerliyor. Pazar gününe kadar rüzgarım çok uygun." şeklinde konuştu.

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Sadece okyanus akıntılarını kullanarak üç ay içinde Karayip Adalarına ulaşmayı hedefleyen Savin, "Martinik, Guadolop gibi Fransız adalarından birisine ulaşmak isterim. Bu kağıt işleri ve varili geri getirmek için daha kolay olur." dedi.

BİLİM İNSANLARI İÇİN DE BİLGİ TOPLAYACAK
Savin'in turuncu renkli varili 3 metre uzunluğunda ve 2,10 metre çapında. Savin'in 6 metrekare alana sahip kapsülünde yatak, mutfak ve bir de depo bulunuyor. Varilin zemininde Savin'in deniz canlılarını görebilmesi için camdan bir alan da bulunuyor.

Savin yolculuğu boyunca Atlantik Okyanus'u akıntılarını inceleyen bilim adamları için bilgi de toplayacak.

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Jean-Jacques SavinVarilAtlantik OkyanusuHaber
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