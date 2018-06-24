Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.976
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1791
EURO
5.4311
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Facebook’da o işlem 150 TL olabilir…
Facebook’da o işlem 150 TL...
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!

Vatikan'ın eski diplomatına istismardan hapis cezası!

Vatikan'ın eski diplomatı Carlo Alberto Capella, çocukların cinsel istismarını içeren görüntüler bulundurmak ve paylaşmaktan suçlu bulunarak 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

24 Haziran 2018 Pazar 14:03
Vatikan'ın eski diplomatına istismardan hapis cezası!

Vatikan mahkemesinde görülen duruşmada, Vatikan'ın Washington temsilciliğinde görev yaparken cep telefonunda çocukların cinsel istismarını içeren görüntüler bulundurduğunu kabul eden Capella'ya 5 yıl hapis ve 5 bin avro para cezası verildi.

Capella, Washington'a atandıktan sonra bunalıma girdiğini ifade ederek yaptıklarından dolayı ailesinden ve Vatikan'dan özür diledi.

Savcı Gian Piero Milano, Capella'ya ait cihazlarda 50 kadar fotoğraf ve video bulduklarını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, ağustos ayında Capella ile ilgili şüpheleri Vatikan'a bildirmiş ve yargı yolunun açılabilmesi için Capella'nın diplomatik dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti. Daha sonra Vatikan, Capella'yı geri çağırmıştı.

Bir kiliseyi ziyaret için gittiği Kanada'da da benzer suçlar işlediği şüphesiyle Capella hakkında eylül ayında Kanada'da da tutuklama kararı çıkarılmıştı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail, Suriye'den sınırına yaklaşan İHA'yı vurdu
İsrail, Suriye'den sınırına yaklaşan İHA'yı vurdu
Sri Lanka'da nadir görülen bir leoparı öldürdüğü belirlenen 2 kişi gözaltına alındı
Sri Lanka'da nadir görülen bir leoparı öldürdüğü belirlenen 2 kişi gözaltına alındı
Hindistan'da römorklu traktör kanala yuvarlandı: 15 ölü
Hindistan'da römorklu traktör kanala yuvarlandı: 15 ölü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim