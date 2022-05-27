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Vefat eden kocasının yasını bakın nasıl tuttu!

İngiltere’de ismi açıklanmayan 58 yaşındaki bir kadın, kocasının vefat etmesi üzerine acısını dindirmek için ilginç bir yönteme başvurduğunu dile getirdi. Kocasının vefat ettiğini öğrendiğinde derin bir acı hissettiğini dile getiren kadın, durumu atlatmak için 7 erkekle cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Yaptığından sonra vicdan azabı hisseden kadın psikolojik destek almak istediğini belirtti.

27 Mayıs 2022 Cuma 12:20
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Vefat eden kocasının yasını bakın nasıl tuttu!

İngiltere’de yaşayan ve ismini açıklamak istemeyen bir kadın kocasının vefatı üzerine yaptığı itirafla sosyal medyanın gündemine yerleşti. 30 yıldır kocasından başka bir erkekle beraber olmadığını ifade eden kadın, “Kocam öldükten sonra 7 erkekle cinsel ilişkiye girdim ve şu anda kendimden utanıyorum” dedi.

“ACIDAN UZAKLAŞMAK İSTEDİM”

Kocasının vefatının kendisini derinden yaraladığını ifade eden kadın ilk başlarda acısını unutmak için başka erkeklerle cinsel ilişki yaşadığını söyledi. Başka kişiler ile cinsel ilişkiye girmenin kendisini acıdan uzaklaştırdığını dile getiren kadın, bir süre sonra içinden çıkılmaz bir mutsuzluk dalgasında hissettiğini söyledi. Kocasına ihanet ettiğini düşündüğü için derin bir vicdan azabı geçtiğini ifade eden kadın, psikolojik destek için yardım istedi.

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