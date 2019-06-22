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Venedik: Bizi kara listeye alın

İtalya'nın Venedik kentinde bir cruise gemisi başka bir yolcu teknesine çarpmasına tepkileri sürüyor. Dünya Miras Listesi'ndeki şehrin Belediye Başkanı Başkan Luigi Brugnaro UNESCO’ya "Kara listeye" alınmak için başvurada bulanacaklarını söyledi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:39
Venedik: Bizi kara listeye alın

  • Guardian’da yer alan bir habere göre Venedik Belediye Başkanı UNESCO’ya bir çağrı yaptı. 
     

  • Başkan Luigi Brugnaro UNESCO’ya, “İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Tonelli yolcu gemilerini yoğun olan Giudecca Kanalı’ndan çıkarma planını onaylamadı. Bu yüzden dünya miras listesindeki Venedik’i kara listeye alın” dedi.
     

  • Haziran ayının başlarında büyük bir yolcu gemisi, turist teknesine çarpmıştı. Bunun sonucunda da dört kişi yaralanmıştı. 
     

  • Kazanın ardından halk, yolcu gemilerini protesto etmeye başladı. 
     

  • Brugnaro, Radyo 24’e yaptığı açıklama da “Kentin kara listeye alınmasını istemek için UNESCO’ya yazacağız. Venedik tehlikede ve kendimizi tehlikede hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Italya
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