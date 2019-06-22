Venedik: Bizi kara listeye alın

Guardian’da yer alan bir habere göre Venedik Belediye Başkanı UNESCO’ya bir çağrı yaptı.



Başkan Luigi Brugnaro UNESCO’ya, “İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Tonelli yolcu gemilerini yoğun olan Giudecca Kanalı’ndan çıkarma planını onaylamadı. Bu yüzden dünya miras listesindeki Venedik’i kara listeye alın” dedi.



Haziran ayının başlarında büyük bir yolcu gemisi, turist teknesine çarpmıştı. Bunun sonucunda da dört kişi yaralanmıştı.



Kazanın ardından halk, yolcu gemilerini protesto etmeye başladı.

