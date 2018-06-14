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Venezuela'da 43 mahkum daha serbest bırakıldı

Venezuelalı yetkililer, 43 mahkumun son birkaç haftadır serbest bırakılan üçüncü grup olduğunu açıkladı...

14 Haziran 2018 Perşembe 11:49
Venezuela'da 43 mahkum daha serbest bırakıldı

Venezuela'da 20 Mayıs'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından "ulusal diyalog" çerçevesinde 43 mahkum daha serbest bırakıldı. 

Venezuelalı yetkililer, 43 mahkumun son birkaç haftadır serbest bırakılan üçüncü grup olduğunu açıkladı. 

Venezuela Kurucu Ulusal Meclis Başkanı Daniel Ceballo, mahkumların, uzlaşı sağlanması yönündeki diyalog çerçevesinde serbest bırakıldıklarını söyledi. 

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Muhalif gruplar, özgürlüğüne kavuşanlar arasında, kanunsuz bir şekilde gözaltına alınanların bulunduğunu savunuyor. 

Mahkum hakları örgütleri, kişinin basınla konuşmasını veya ülkeden ayrılmasını yasaklayan koşullu salıvermeleri eleştiriyor. 

Venezuela'da 2 Haziran'da da 39 mahkum serbest bırakılmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, mahkumların serbest bırakılmalarının duyurulmasından önce Twitter hesabından "Venezuela açık, samimi ve yapıcı bir diyaloğa hazır. Barış ve uzlaşma yolunu seçenlere kapımız açık." paylaşımını yapmıştı.

Maduro, 20 Mayıs'taki tartışmalı seçimlerde yeniden iktidara gelmesinin ardından siyasi olarak bölünmüş haldeki ülkeyi birleştirmek üzere atacağı adımlar arasında hükümet karşıtı eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle hapse atılan mahkumları serbest bırakılmasının olacağını açıklamıştı.

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