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Venezuela lideri Maduro’nun Nusr-Et’te yemek yemesi ülkesinde tartışma yarattı

18 Eylül 2018 Salı 10:01
Venezuela lideri Maduro’nun Nusr-Et’te yemek yemesi ülkesinde tartışma yarattı

Venezuela'da muhalefetin önde gelen isimleri ve sosyal medya kullanıcıları, ülkelerinde ekonomik kriz yaşandığı bir dönemde Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun İstanbul'da Nusr-Et adlı lüks bir lokantada yemek yemesine tepki gösterdi.

Maduro, Çin'e yaptığı resmi ziyaretin ardından İstanbul'a uğradı. Maduro, eşi Cilia ile birlikte İstanbul'da geçirdiği iki saatte Nusr-Et adında bir lokantada yemek yedi.

Sosyal medyada paylaştığı videolarla dünya çapında üne kavuşan kasap ve şef Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu Nusr-Et, İstanbul'un en lüks et lokantaları arasında yer alıyor. Gökçe, Maduro ile çektiği videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Videolardan birinde Gökçe, Maduro ve eşine yemek servisi yaparken görülüyor. İkinci videoda da Maduro, üzerinde adının yazılı olduğu bir kutudan aldığı puroyu içiyor.

@nusr_ett tarafından yapılan Twitter paylaşımı: I would like to Thank the presindent of Venezuela Nicolas Maduro for visiting! Fotoğrafın Telif Hakkı @nusr_ett@NUSR_ETT

Maduro, Venezuela devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, söz konusu lokantada yemek yediğini doğruladı.

Maduro, "Nusret, şahsen yanımıza geldi. Sohbet ettik ve hoş zaman geçirdik… Kendisi bana birkaç kez Venezuela'yı çok sevdiğini söyledi" dedi.

Ancak muhalefet, Maduro'nun bu tutumunu eleştirdi ve bunun devlet başkanının ülkesinin gerçeklerinden kopuk olduğunun bir kanıtı olduğu yorumları yapıldı.

@nusr_ett tarafından yapılan Twitter paylaşımı: Fotoğrafın Telif Hakkı @nusr_ett@NUSR_ETT

Venezuela Kongresi'nin eski başkanı muhalif lideri Julio Borges, Twitter üzerinden attığı mesajda, "Venezuelalılar acı çekerken ve açlıktan ölürken, Nicolas Maduro ve Cilia, Venezuela halkından çaldıkları paralarla dünyanın en pahalı lokantalarından birinde sefa sürüyor" dedi.

Sosyal medyada, Maduro'ya tepki olarak Gökçe'nin ünlü hareketiyle bir çocuk iskeletinin üzerine tuz serptiğini gösteren görseller paylaşıldı.

@JulioBorges tarafından yapılan Twitter paylaşımı: Mientras los venezolanos sufren y mueren por hambre, Nicolás Maduro y Cilia disfrutando de uno de los restaurantes más costoso del mundo, todo esto a costa del dinero robado al pueblo venezolano. Fotoğrafın Telif Hakkı @JulioBorges@JULİOBORGES

Venezuela ekonomisi bir süredir ciddi bir krizin içinde bulunuyor. Kriz nedeniyle 2 milyon kişi ülkeden göçmek zorunda kalırken, özellikle gıda bulmakta zorluk çekiliyor.

Şubat ayında yayımlanan bir araştırmaya göre, Venezuellalılar'ın üçte ikisi, geçen yıl içerisinde ortalama 11 kilo verdi. Ülke nüfusunun yüzde 87'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
VenezuelaMaduroNusr-etHaber
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