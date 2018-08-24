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Venezuela'yı 2,3 milyon kişi terk etti

Enflasyonun yüzde 1 milyonu bulması beklenen ülkeden kaçanlar, sınırı geçip Kolombiya, Peru ve Ekvador'a yöneliyor

24 Ağustos 2018 Cuma 16:27
Venezuela'yı 2,3 milyon kişi terk etti

Venezuelalılar akın akın ülkeyi terk ederken Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı ile Uluslararası Göç Örgütü, Latin Amerika ülkelerinden Peru ve Ekvador'a çağrıda bulunarak, ekonomik zorluklar ve siyasi nedenlerle ülkelerinden kaçan Venezuela vatandaşlarına zorluk çıkarılmaması çağrısında bulundu.

BM Mülteci Ajansı Genel Direktörü Filippo Grandi ve Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü William Lacy Swing imzalı ortak açıklamada, Ekvador ve Peru yönetimlerinin aldığı ülkeye yeni giriş düzenlemesi kararının endişe kaynağı olduğu bildirildi.

Ekvador ve Peru, geçen hafta, Venezuelalıların ülkeye giriş çıkışlarının bundan böyle pasaportla yapılacağını duyurmuştu.

Yeni pasaport ve sınır giriş şartlarına ilaveten Ekvador ve Peru'daki Venezuelalıların geçici konaklama izinlerinde değişiklikler de yer alıyor.

Bununla birlikte Grandi ve Swing, Peru ile Ekvador'a zorluklara rağmen Venezuela vatandaşlarına gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti.

İkili uluslararası toplumdan, günden güne artan mülteci ve göçmen alan bölge ülkelerine daha fazla destek vermesini de istedi.

BM verilene göre, ekonomik krizin pençesindeki Venezuela'dan 2,3 milyon kişi yurt dışına çıktı.

Sene başından bu yana Peru'ya geçen Venezuelalı sayısı 423 bini aştı.

On binlerce kişinin de yollarda olduğu kaydediliyor.

Petrol zengini Venezuela'dan kaçan kişi sayısının günden güne arttığı ifade ediliyor.

Venezuelalı göçmenlerin büyük bir kısmı ise diğer Latin Amerika ülkelerinde barınmaya çalışıyor.

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