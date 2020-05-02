Venezuela’da cezaevi isyanı

Latin Amerika ülkesi Venezuela'nın Guanare kentindeki bir cezaevinde Cuma çıkan isyanda onlarca kişi öldü ya da yaralandı.

Los Llanos Cezaevi’ndeki mahkumların, akrabalarının yemek getirmesine izin verilmesini talep ederek başlattığı protesto, bir süre sonra gardiyanlarla çatışmaya dönüştü.

Cezaevi müdürü bıçak gibi bir kesici aletle yaralanırken, bir asker de atılan bir bomba yüzünden hastaneye kaldırıldı.

AP haber ajansı, en az 40 kişinin öldüğünü, 50 kişinin de yaralandığını duyurdu.

AFP’nin ulaştığı askeri rapora göreyse 17 kişi ölürken, 9 kişi de yaralandı. Raporda ayaklanmaya ilişkin başka bir gerekçe belirtilmedi.

Ülkenin cezaevlerinden sorumlu ismi Iris Varela, nöbet tutan askerlere saldırılması üzerine güvenlik güçlerinin müdahale etmek zorunda kaldığını ifade etti.

AA, güvenlik güçlerinin, hapishanedeki mahkumların lideri olduğu belirtilen "Olivo" lakaplı mahkumla iletişim kurmasının ardından mahkumların hücrelerine döndüğünü ve çatışmanın sona erdiğini bildirdi.

16 Mart’tan bu yana Venezuela’da mahkumların ziyaretçileriyle görüşmesi, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde yasak.

Mahkumların hakkını gözeten sivil toplum kuruluşu Observatorio Venezolano de Prisiones’ten (OVP) Carolina Giron, “Ziyarete izin verilmediği ya da suyla yiyeceğe erişim olmadığı zaman mahkumlar üzgün oluyor. Mahkumlarının büyük çoğunluğu açlık ve tüberkülozla mücadele ediyor” dedi.

Giron, 750 kişilik hapishanede 2 bin 500 kişinin kaldığını belirterek bunun yarattığı riske işaret etti.

OVP, 2019’da ülkedeki cezaevlerinde 97 kişinin öldüğünü ve bu ölümlerin yüzde 70’inin sağlık sorunları yüzünden gerçekleştiğini bildirmişti.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nin derlediği verilere göre, Venezuela’da 335 koronavirüs vakası doğrulanırken, 10 kişinin ölüm sebebi olarak Kovid-19 kaydedildi. Ancak henüz yönetim koronavirüsün cezaevlerinde görülüp görülmediği konusunda hiçbir açıklama yapmadı.