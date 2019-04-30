Venezuela’da darbe girişimi: Asker sokakta; Maduro açıklama yaptı

Venezuela’da aylardır süren ekonomik kriz darbe girişimine dönüştü. Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, resmi Twitter hesabından darbe girişimini başlattıklarını duyurdu. Başkent Caracas’ta bir grup askerle beraber, halka askeri kuvvetleri destekleme çağrısında bulundu.

Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, Caracas’taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımladı. Guaido yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Juan Guaido

Juan Guaido, Twitter’dan yayımladığı videoda, “Venezuela, siyasi bir çatışmaya gömüldü. Özgürlüğümüzü kurtarmak için birlikte sokağa çıkmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

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Guaido tarafı kollarına mavi kolluk takıyor

Guaido tarafında olan halk, asker ya da siyasetçiler kollarına mavi kolluk takıyor. Bu şekilde saflarını belli etmiş oluyorlar.

Guaido’nun açıklama yaptığı videoda, 2014’teki hükümet karşıtı gösteriler sırasında halkı şiddete teşvik etmekle suçlanan ve Yüksek Mahkeme tarafından 14 yıl hapse mahkum edilen muhalif lider Leopoldo Lopez’in de yer aldığı görüldü. Lopez, Guaido’yu destekleyen bir grup asker tarafından serbest bırakıldığını açıkladı.

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Juan Guaido ve Leopoldo Lopez… Lopez yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı Guaido” tarafından serbest bırakıldığını söyledi.

Maduro hükümetinden ilk açıklama

Venezuela hükümeti ise, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.

Halka Maduro’yu koruyun çağrısı

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, halkı, Devlet Başkanı Maduro’yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırdı.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino ise, Guaido’yu kastederek “ülkeyi şiddet ile doldurmayı amaçlayan hareketleri reddediyoruz” dedi.