Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme yol açacak!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası...

Venezuela’da darbe girişimi: Asker sokakta; Maduro açıklama yaptı

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.

30 Nisan 2019 Salı 14:44
Venezuela’da darbe girişimi: Asker sokakta; Maduro açıklama yaptı
banner44

Venezuela’da aylardır süren ekonomik kriz darbe girişimine dönüştü. Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, resmi Twitter hesabından darbe girişimini başlattıklarını duyurdu. Başkent Caracas’ta bir grup askerle beraber, halka askeri kuvvetleri destekleme çağrısında bulundu.

Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, Caracas’taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımladı. Guaido yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı.

juan guaido
Juan Guaido

Juan Guaido, Twitter’dan yayımladığı videoda, “Venezuela, siyasi bir çatışmaya gömüldü. Özgürlüğümüzü kurtarmak için birlikte sokağa çıkmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Juan Guaidó@jguaido

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://www.pscp.tv/w/b5gQ9TUwMjc4NDN8MXJteFBlakJydlhLTlWvemxFNY_71g4QomAN12W3ykWFevDO_7lCRAawcIAW …

17,2 B

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

Juan Guaido @jguaido

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación.

pscp.tv

18,8 B kişi bunun hakkında konuşuyor

Guaido tarafı kollarına mavi kolluk takıyor

banner41
Guaido tarafında olan halk, asker ya da siyasetçiler kollarına mavi kolluk takıyor. Bu şekilde saflarını belli etmiş oluyorlar.

Venezuela darbe Asker sokakta; Maduro açıklama yaptı

Guaido’nun açıklama yaptığı videoda, 2014’teki hükümet karşıtı gösteriler sırasında halkı şiddete teşvik etmekle suçlanan ve Yüksek Mahkeme tarafından 14 yıl hapse mahkum edilen muhalif lider Leopoldo Lopez’in de yer aldığı görüldü. Lopez, Guaido’yu destekleyen bir grup asker tarafından serbest bırakıldığını açıkladı.

performanceNative

Ona Karşı Koyamayacaksınız!

Honda Civic Sedan şimdi 40.000 TL'ye 12 ay % 0,95 faiz seçenekleriyle

Daha fazla bilgi

Juan Guaido ve Leopoldo Lopez… Lopez yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı Guaido” tarafından serbest bırakıldığını söyledi.

Venezuela darbe Asker sokakta; Maduro açıklama yaptı

Maduro hükümetinden ilk açıklama

Venezuela hükümeti ise, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.

caracas coup

Halka Maduro’yu koruyun çağrısı

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, halkı, Devlet Başkanı Maduro’yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırdı.

darbe Asker sokakta; Maduro açıklama yaptı Juan Guaido

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino ise, Guaido’yu kastederek “ülkeyi şiddet ile doldurmayı amaçlayan hareketleri reddediyoruz” dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Venezuela
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Everest'te son 15 günde 3 ton çöp toplandı
Everest'te son 15 günde 3 ton çöp toplandı
NASA Başkanı’ndan meteor uyarısı
NASA Başkanı’ndan meteor uyarısı
Pentagon Meksika sınırına takviye asker gönderiyor
Pentagon Meksika sınırına takviye asker gönderiyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim