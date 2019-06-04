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Venezuela’da kriz büyüyor… Plakaya göre benzin veriliyor!

Tarihinin en büyük siyasi ve ekonomik krizini yaşayan Venezuela'da ironik bir uygulama başlatıldı. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan Venezuela'da benzin, plaka numaralarına göre verilmeye başlandı.

04 Haziran 2019 Salı 12:57
Venezuela’da kriz büyüyor… Plakaya göre benzin veriliyor!
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Dünyanın en büyük ham petrol rezervlerinden birine sahip Venezuela’da benzin sıkıntısı baş gösterdi. Dün itibarıyla Bolvar ve Monagas eyaletlerinde benzin satışı plakaların son rakamına göre satılmaya başlandı.

Bugün plakaları 0, 2, 4, 6 ve 8 sayılarıyla biten araçlara yarın ise 1, 3, 5, 7 ve 9 ile bitenlere benzin satılacağı duyuruldu.

Çarşamba ve cuma günleri pazartesi ile aynı, perşembe ve cumartesi günleri ise salı günüyle aynı numaralı araçlara benzin satılacağı açıklandı. Pazar günü ise her araç benzin alabilecek.

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Benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluyor.

Bolivar eyaletinde de yine sonu çift sayılarla biten araçlara pazartesi, çarşamba ve cuma günü, tek sayılarla biten araçlara ise salı, perşembe ve cumartesi günü satış yapılacak.

Bolivar ve Monagas’taki önlemler, Bolivarcı Ulusal Muhafızları’nın araç başına sadece 30 litre benzine izin verdiği benzin istasyonlarında bir süre bu şekilde devam edecek.

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