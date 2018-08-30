Venezuela’da kriz sürüyor

Brezilya, kitlesel göç akışını engellemek ve sınırda yaşanan çatışmalar üzerina sınır kasabalarından Pacaraima’ya bir askeri birlik gönderdi. Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Venezuela’daki trajik durumun Güney Amerika’daki barışı tehdit ettiğini belirtti.

Ülkedeki hiperenflasyon ile yiyecek ve ilaç kıtlığı, milyonlarca Venezuelalının ülkeden kaçmasına yol açtı. Uzmanlar, komşu ülkelerle Venezuela sınırındaki artan çete çatışmalarına dikkat çekiyor. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de Venezuela’da yaşananlara sessiz kaldığı için Güney Amerika Uluslar Birliği’nden (UNASUR) altı ay içinde ayrılacağını duyurdu.

Peru ise kuzey sınırında toplanan binlerce Venezuelalı için sağlık konusunda acil durum ilân etti. BM verileri, 2 milyondan fazla Venezuelalının siyasi ve ekonomik nedenlerle evlerini terk ettiğini belirtiyor.