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Venezuela’da yıllık enflasyon yüzde 489 bin oldu

Venezuela, yıllık enflasyon yüzde 488,865 oranında artışla yeni bir rekora imza attı. 

09 Ekim 2018 Salı 17:11
Venezuela’da yıllık enflasyon yüzde 489 bin oldu

Muhalefet partisi milletvekili Angel Alvarado tarafından açıklanan rapora göre, ülkede günlük enflasyon artışı yüzde 4 oranında.  Yine aynı rapor, ağustos ayındaki aylık yüzde 223 oranındaki enflasyon artışının, eylül ayında 233’e çıktığını ortaya koydu.

Uluslararası para Fonu IMF’de, ülkede 2018 sonundaki yıllık anflasyonun yüzde 1,300,000’i bulacağını öngörüyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduroili, Ağustos ayında para birimi bolivardan 5 sıfır atılmasını kararlaştırmıştı.

Merkez Bankası ve diğer devlet kurumları, ekonomi ile ilgili bilgileri artık yayımlamadıkları için bu alandaki veriler şu anda sadece muhalefet partisinden geliyor.

IMF, 2018 yılında tüketici fiyatlarında yüzde 1 milyon oranında artış öngörmüştü. Gıda ve ilaç sıkıntısı yaşanan ülkede, uzun bir süredir komşu ülkelere kitlesel göç yaşanıyor.

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VenezuelaYıllık EnflasyonRekorEkonomiHaber
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