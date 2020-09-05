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Venezuela’yı sel vurdu; sokaklar petrol doldu

Venezuela’da etkili olan sağanak beraberinde seli de getirdi. Sel nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintilerinin yaşandığı ifade edilirken, yerel bir petrol sahasını su bastığı ve su ile karışık petrolün sokaklara dolduğu aktarıldı.

05 Eylül 2020 Cumartesi 18:23
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Venezuela’yı sel vurdu; sokaklar petrol doldu

Venezuela’nın Zulia bölgesinde etkili olan sağanak sonucunda sel meydana geldi. Sel nedeniyle drenaj sistemlerinin arızalandığı ve birçok bölgede elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarıldı. Öte yandan, Simon Bolivar'da yerel bir petrol sahasını su bastığı ve su ile karışık petrolün sokaklara dolduğu bildirildi. Yerel medya, Cabimas ilçesinde petrol borularının sel nedeniyle hasar görmesiyle sokakları su ile karışık petrolün doldurduğunu duyurdu. İçeriye dolan petrol nedeniyle birçok ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
VenezuelaSel
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