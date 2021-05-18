Venezuela’yı tamamen aşılamak 10 yıl sürebilir

Tarihin en büyük aşılama kampanyası sırasında şimdiye kadar, Türkiye de dahil olduğu 176 ülkede 1,48 milyar doz corona virüs aşısı uygulandı.Ancak, bilim insanları corona virüse karşı sürü bağışıklığı oluşturmak amacıyla aşılamanın önemine dikkat çekerken, dozların zengin ve yoksul ülkeler arasındaki adaletsiz dağılımı tüm dünya için risk oluşturuyor. Siyasi istikrarsızlığın ve ekonomik durgunluğun hüküm sürdüğü Venezuela’da tıp akademisi başkanı ülkenin tamamen aşılanmasının 10 yıla kadar sürebileceğini söyledi.



100 KİŞİ BAŞINA 0,88 DOZ AŞI

Latin Amerika ülkesi Venezuela şu anda dünyadaki en düşük aşılama oranlarından birine sahip. Our World in Data’nın verilerine göre, 30 milyon nüfuslu ülkede 100 kişi başına yalnızca 0,88 doz corona virüs aşısı düşüyor.

Venezuela’nın Tıp Akademisi Başkanı Dr. Enrique López-Loyo, düşük aşılama oranının ülkenin tamamen aşılanmasının 10 yıla kadar sürebileceği anlamına geldiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Venezuela, Çin ve Rusya'dan 1,4 milyon doz aşı aldı. Yetkililer, ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün Covax sisteminden yaklaşık 5 milyon kişi için yeterli doz almayı umuyor.

Bununla birlikte, hükümet kaç kişinin aşılandığını açıklamadı. Reuters’a göre, Venezuela en az 250 bin doz Covid-19 aşısı uyguladı ve nüfusun yüzde 1'inden azı ilk dozunu aldı.

RESMİ RAKAMLAR 8 VE 10 İLE ÇARPILMALI

İlk Covid-19 enfeksiyonları geçen yılın Mart ayında duyurulduğundan bu yana Venezuela 216 bin 415 vaka ve 2 bin 411 ölüm kaydetti. Ancak, Dr. López-Loyo, bağımsız kurum ve uluslararası uzmanların, ülkenin düşük test oranı nedeniyle resmi rakamların sekiz veya 10 ile çarpılması gerektiğini hesapladığını belirtti.

KOMŞULARINDAN ÇOK DAHA DÜŞÜK TEST ORANINA SAHİP

2020'nin sonunda, Venezuela'da her gün yaklaşık 2 bin 500 ile 3 bin test yapıldığını söyleyen Dr. López-Loyo, bunun günde 30 bin ile 50 bin testin rapor edildiği Şili veya Kolombiya gibi diğer Güney Amerika ülkelerinden çok daha az olduğunu ifade etti.

Diğer taraftan, López-Loyo, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun mağazalara girmenin ve dolaşmanın daha kolay olduğu "esnek" haftalar ile "radikal" haftalar arasında değişen karantina planına atıfta bulunarak, "Hiçbir karantina gevşetme veya kısıtlama sistemi mükemmel değildir" diyerek, aşılamanın pandemiyi kontrol etmenin en iyi yolu olduğunu vurguladı.



López-Loyo, "Sahip olduğumuz bu aşılama hızında, eğer etkili bir aşı dağıtımı yoksa tüm nüfusun aşılanması 10 yıla kadar sürebilir" dedi.

"DÜŞMAN OLARAK GÖRÜLDÜĞÜMÜZ İÇİN DİNLENMİYORUZ"

Öte yandan López-Loyo, akademinin tavsiyelerini kamuoyuna açıklamasına ve corona virus krizine yanıt geliştiren Venezuela hükümetinin danışma kurulunun bir üyesi olmasına rağmen, tavsiyesinin yetkililer tarafından dikkate alınmadığını söyledi:

"Düşman olarak görüldüğümüz için dinlemiyoruz" dedi.