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Vergi sızıntısı ABD'yi karıştırdı

Amerikalı milyarderlerin vergi detayları sızdırıldı. Elon Musk, Jeff Bezos ve Michael Bloomberg’in de aralarında bulunduğu zenginlerin çok az gelir vergisi ödediği iddia edildi. İddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 13:34
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Vergi sızıntısı ABD'yi karıştırdı

“En zengin Amerikalılardan bazıları servetlerine kıyasla çok az gelir vergisi ödüyor. Hatta bazen hiç ödemiyor"

Bu iddia, ABD’yi karıştırdı.

ABD'nin en zenginlerinin az gelir vergisi ödediği iddia edildi

Amerikalı milyarderlerin az gelir vergisi ödediğini gösterdiği iddia edilen bilgiler bir haber sitesine sızdırıldı.

New York merkezli araştırmacı gazetecilik sitesi ProPublica en zengin 25 Amerikalının servetinin 2014'ten 2018'e toplam 401 milyar dolar arttığını, ancak o yıllarda sadece 13,5 milyar dolar gelir vergisi ödediklerini yazdı.

Haberde adı geçen isimler arasında, Elon Musk, Jeff Bezos ve Michael Bloomberg de yer alıyor.

Bazı yıllar hiç vergi ödemedikleri de öne sürüldü

E-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un 2007 ve 2011'de Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın ise 2018 yılında hiç vergi ödemediği öne sürüldü.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, "gizli hükümet bilgilerinin izinsiz olarak ifşa edilmesinin" yasa dışı olduğunu söyledi.

FBI soruşturma başlattı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve vergi dairesinin konuyu incelediği açıklandı.

New York'un eski belediye başkanı Michael Bloomberg de bunun gizlilik ihlali olduğunu ve sızıntının kaynağını ortaya çıkarmak için "yasal yolları" kullanacağını vurguladı.

İddia, ülkede zenginlerden alınan vergi oranı ve gelir eşitsizliğiyle ilgili tartışmaların yaşandığı bir döneme denk geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, gelir adaletsizliğini dengeleme misyonunun bir parçası olarak en varlıklı Amerikalıların vergilerini artırma sözü vermişti. 

Son Güncelleme: 09.06.2021 16:50
Anahtar Kelimeler:
Vergi SızıntısıABD
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