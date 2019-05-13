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Victoria’s Secret TV şovunu bitirme kararı aldı

Victoria's Secret Fashion Show yolun sonuna geldi... Her yıl kasım ayının başlarında yapılan şov, 31 Aralık gecesi mutlaka bir kanalda yayınlanırdı. Fakat bu yıl ne dijitalde ne de bir TV kanalında yayınlanmayacak...

13 Mayıs 2019 Pazartesi 09:23
Victoria’s Secret TV şovunu bitirme kararı aldı
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Her yıl, gerek podyuma hangi meleklerin çıkacağı, gerek hangi isimlerin sahne alacağı, gerek yapılacak şovlarla dünyanın en merak ettiği defilelerden biri olan Victoria’s Secret Fashion Show yılbaşı şovlarını sonlandırma kararı aldı…

Dünyaca ünlü modellerin kanat takarak podyuma çıktığı moda şovu, yaklaşık 18 yıldır yılbaşı geceleri televizyonda yayınlanıyordu ve büyük ses getiriyordu… İlk yayınlandığında 1 milyon izlenme oranını yakalayan, 2011 yılında ise 10.4 milyon kişiye ulaştı…

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Ne var ki her güzel şeyin sonu olduğu gibi Victoria’s Secret de 2011’den sonra reytinglerde düşüşe geçti. 10.4 milyon izlenen moda şovu, geçen yıl sadece 3.3 milyon kişi tarafından izlendi. Üstelik televizyonda da yayınlanmadı…

Markanın kendi internet sitesi üzerinden 31 Aralık gecesi yayınlanan şov istenilen etkiyi yaratamadı ve sosyal medyanın da televizyon ihtiyacını azaltması, bir devrin sonunu getirdi. Marka ise şöyle bir açıklama yaptı: “Moda sürekli değişen bir dünya. Biz de evrilmeliyiz…”

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Anahtar Kelimeler:
Victoria’s Secret
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