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Vietnam'da darbe girişimiyle suçlanan iki ABD'liye 14'er yıl hapis

James Nguyen ve Angle Phan adlı Amerikan vatandaşları, hapis cezasını tamamladıktan sonra sınır dışı edilecek

24 Ağustos 2018 Cuma 16:30
Vietnam'da darbe girişimiyle suçlanan iki ABD'liye 14'er yıl hapis

Vietnam'da iki Amerikan vatandaşı "devleti yıkmaya çalışmak" suçlamasıyla 14'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bir radyo istasyonunu ele geçirerek "devlet karşıtı mesajlar yaymayı ve protestolar düzenlemeyi hedefledikleri" öne sürülen James Nguyen ve Angle Phan adlı ABD vatandaşlarının cezalarını tamamladıktan sonra sınır dışı edileceği açıklandı.

ABD Büyükelçiliği gelişmelerin yakından izlediğini duyurdu.

Vietnamlı savcılar, Nyugen ve Phan'ın, ABD destekli Güney Vietnam saflarında savaşmış eski askerler tarafından 90'lı yıllarda kurulan "Vietnam Geçici Ulusal Hükümeti"nin üyesi olduğunu öne sürüyor.

Adı Ocak'ta 15 üyelerinin gözaltına alınmasıyla duyulan California merkezli Vietnam Geçici Ulusal Hükümeti, terör örgütü ilan edilmişti. Bu kişiler, Ho Şi Minh havaalanını havaya uçurmaya çalışmakla suçlanmıştı.

Vietnamlı yetkililer, Nyugen ve Phan'ın ABD'den 'devlet karşıtı faaliyetlerde bulunmak için' geldiğini iddia ediyor.

Nyugen ve Phan'in yargılandığı davada sekiz kişi da hüküm giydi.

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